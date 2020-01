Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dachgeschoss in Flammen: Feuerwehreinsatz im „Wintergarten“

Erneut ist es in Gera zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude gekommen. Laut Polizei rückten Einsatzkräfte in der Nacht zum Montag in die Reichsstraße aus.

Gegen 2.30 Uhr war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer im Dachgeschoss des ehemaligen Gesellschaftshauses „Wintergarten“ ausgebrochen. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes sei eine Begehung in der Nacht unmöglich gewesen. Dies soll nun im Laufe des Tages geschehen.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

