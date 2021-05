Bereits kurz vor diesem Einsatz musste Feuerwehr und Polizei zum Einfamilienhaus ausrücken, da eine Hecke in Folge des Abflammens von Unkraut brannte. (Symbolfoto)

Dachstuhl brennt in Gera

Gera. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Gera fängt Feuer. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang mit einem Heckenbrand besteht.

Nachdem Mittwochnachmittag mehrere Zeugen den Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses Am Lasurberg in Gera mitteilten, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Brandort aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand laut Polizei der Dachstuhl des Hauses in Flammen, sodass die Feuerwehr unverzüglich mit dem Löschen begann. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann und musste medizinisch versorgt werden. Die 82-jährige Bewohnerin des Hauses wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer anwesender Familienangehöriger (60 Jahre) blieb unverletzt.

Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Dachstuhl des aktuell nicht bewohnbaren Hauses wurde durch die Flammen jedoch stark beschädigt. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen.

Bereits kurz vor diesem Einsatz musste Feuerwehr und Polizei zum betreffenden Einfamilienhaus ausrücken, da dort eine Hecke in Folge des Abflammens von Unkraut brannte. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Heckenbrand und dem Hausbrand besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Gera.