Dahliengarten ist auf Saison vorbereitet

Gera. Stadtgärtner hoffen auf üppige Blüte im Geraer Dahliengarten

Traditionell werden die kälteempfindlichen Dahlienknollen Anfang bis Mitte Juni gepflanzt. Im Geraer Dahliengarten haben das Ursula Schubert, Andrea Plenz und Stephanie Matthes (von links) vom Amt für Stadtgrün und viele weitere Helfer in den vergangenen Tagen getan. Insgesamt haben sie 1.890 Knollen und ebensoviele Bambusstäbe in den Boden gebracht. In der Blütezeit von August bis Oktober dürfen sich die Besucher dann an den Blüten von 87 verschiedenen Züchtungen vom Traditionsbetrieb Panzer aus Bad Köstritz erfreuen.