Das Bauhaus-Thema lebt in Gera weiter

Gera. Bei der dritten Auflage des Geraer Bauhaustages können sich Gäste auf die Spuren jüdischen Lebens in der Stadt begeben.

Die Gästeführer haben sie schon, die zweite Bauhauskarte von Holger Christel mit Geraer Architekturaufnahmen in einer Auflage von 1400 Stück.

Mit dem Verkaufserlös will der Geraer Freizeitfotograf erneut den Verein unterstützen. Jener gehört zu den drei Veranstaltern der inzwischen dritten Auflage des Bauhaustages, der am 5. September von 10 bis 17 Uhr im Kalender der Stadt diesmal unter dem Motto „Bauhaus trifft Geschichte“ steht.

Heinz Roeske gehört zu den Ideengebern des 2019 erstmals veranstalteten Tages und ist Vorsitzender des Vereins Heimat Region Gera, der den Tag organisiert. Roeske versichert, dass es keine Wiederholung werde.

„Das Land Thüringen wirbt in diesem Jahr mit dem Motto: ‚900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen‘. Auch in Gera gab es ein kulturell reiches jüdisches Leben, auf dessen Spuren wir uns begeben werden“, sagt er.

Dritter Mitveranstalter ist der Verein Gedenkstätte Amthordurchgang. Unterstützt werde das Geraer Ereignis von der Stadtverwaltung sowie von mehr als 20 Sponsoren und Förderern aus der Region, informiert der Verein Heimat Region Gera. Am ersten Septembersonntag gibt es Einblicke in den Industriebau in der Langen Straße in Gera-Zwötzen, der zur Weberei Getzner gehört. Entworfen wurde er vom Architekten Thilo Schoder, einem Schüler Henry van de Veldes. Auf dessen Spuren wandelt man in Haus Schulenburg. Hausherr Volker Kielstein will dort Gästen die Kunst van de Veldes nahe bringen. Bauhaus „innen und außen“ bietet die Schäfer-Klinik aus dem Jahr 1929.

Geras erstem Hochhaus können Besucher aufs Dach steigen und über Gera blicken. Der 1929 erbaute Handelshof ist heute Sitz der Sparkasse Gera-Greiz. Nicht Bauhaus, aber ebenfalls ein architektonisches Kleinod ist die Villa Meyer an der Ecke Clara-Zetkin-Straße/ Leipziger Straße. Fast 30 Jahre verfiel das Haus. Exklusiv zum Bauhaustag können Besucher einen Blick hinein und damit auf Stuckdecken und Holzverzierungen werfen. Das Muschelzimmer ist eine der Attraktionen, die die Villa Bardzki an der Berliner Straße zu bieten hat. Es entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Villa des Historismus.

Im ehemaligen Tietz-Kaufhaus auf der Sorge werden Fotos der jüdischen Künstlerin Aenne Biermann ausgestellt, die bis 1933 in Gera lebte. Der Verein Gedenkstätte Amthordurchgang zeigt zudem historische Aufnahmen des Hauses in Foto und Film; verbunden mit Lebensgeschichten von Juden in Gera. Außerdem soll es einen Ausblick auf eine mögliche Nutzung des alten Kaufhauses geben.

An allen sieben Orten werden Gästeführer die Besucher erwarten. Mit Shuttlebussen des Geraer Verkehrsbetriebes sind alle Stationen zu erreichen. Zu nutzen sind die Busse mit der Eintrittskarte, die 3 Euro kostet. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Der Vorverkauf der Eintrittsbändchen ist gestartet. In der Gera-Information am Markt und in den Gera Arcaden in der Heinrichstraße können sie erworben werden