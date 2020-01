Das Künstlerdorf

Ob sich Touristen in das kleine Dorf verirren? Vielleicht. Bis Anfang Juni vergangenen Jahres führte noch eine Huckelpiste von Frießnitz hierher. Diese ist nun einer modernen Straße gewichen. 54 Einwohner leben in dem Ort, der drittkleinste in der Gemeinde Harth-Pöllnitz. Auf dem Anger steht eine Kirche mit Wehrturm. Ringsherum reihen sich 15 Häuser, darunter Drei- und Vierseithöfe.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Grochwitz (Crouswitz) 1346. Damals hatten Adelige das Sagen. Heute machen drei Frauen von sich reden. Sie brachten das Handwerk und die Kunst ins Dorf.

Die Buchbinderin

„Das erste gebundene Buch in Grochwitz war die Masterarbeit eines Studenten aus Zwickau“, erzählt Gudrun Schmidt. Seit 2002 wohnt sie mit ihrem Mann Volker, beide Buchbinder, in dem über 100 Jahre alten Haus. Erst Ende Oktober vergangenen Jahres verlegt das Ehepaar seine traditionsreiche Werkstatt von Gera ins Dorf. Ihr Mann Volker führt das kleine Familienunternehmen des Gründers Willy Rudolph in dritter Generation.

„Ruhe, mehr Platz, das Landleben genießen.“ Das schätzt Gudrun Schmidt. Noch stapeln sich die Kisten. Die jahrhundertalten, schweren Maschinen stehen bereits an ihrem Platz: die Buchpresse, die Pappschere und die Bügeleisen, um fertige Arbeiten zu beschweren. In einem Regal liegen Kunst- und Lederrollen. Buchdecken brauchen oft einen neuen Überzug, Arbeitsmittel wie Notenblätter eine ordentliche Heftung, damit sie nicht umherflattern.

Die 64-Jährige liebt das alte Handwerk. „Bücher sind gefüllt mit Erinnerungen und für mich wertvoller als ein Computer. Sie erzählen Lebensgeschichten, heitere und bedrückende.“ Wie viele sie schon repariert hat, weiß sie nicht. „Bestimmt über Tausende.“ Zum Glück haben E-Books Bücher zum Anfassen nicht verdrängt. Sie werden es nie schaffen, glaubt Gudrun Schmidt. Bücher seien geistige Nahrung, ohne die ein Mensch verkümmert.

Gern gestaltet die Buchbinderin Gästebücher, zum Beispiel für Hotels, Museen und privat. „Da kann ich verschiedene Materialien wie Leinen und Leder verwenden“, sagt sie. Zu den Kunden zählen Fans von Mosaikheften, die ihre Sammlung in einem Buch vereint haben wollen. Selbst Franzosen und Japaner überzeugt die gute Arbeit, sogar sie finden den Weg nach Grochwitz. Im Juni dieses Jahres wird die Buchbinderei 100 Jahre alt. „Das wird gefeiert.“ Darauf freut sich Gudrun Schmidt.

Die Bierbrauerin

Es läuft, nicht nur das süffige Bier. Mit ihrem Genuss-Transporter fährt Monika Schulz auf Märkte und beliefert Kunden. Fünf Sorten Bier braut die gebürtige Bayerin in ihrer Croxer Manufaktur auf dem Vierseithof von 1854. Er gehört der Schwester. Bis die heute 50-Jährige ihre erste Flasche Croxer Kupfer in der Hand halten konnte, war es ein steiniger Weg. Entmutigen ließ sich die Mutter von fünf Töchtern nicht. Sie kämpfte wie eine Wölfin für ihren Traum, mit Muskelkraft aus dem ehemaligen Hühnerstall das Sudhaus zu bauen und mit eisernem Willen bei den Behörden die Genehmigungen abzuringen.

„Wöchentlich fülle ich 300 Flaschen à 0,3 Liter und 200 Flaschen à 0,5 Liter ab“, berichtet Monika Schulz stolz. Jede Veränderung ihrer Rezepturen schreibt sie auf, experimentiert, bis der Geschmack stimmt. Frauen mögen Croxer Kupfer, „das Bier der ersten Stunde“. Sie selbst trinke nach Arbeitsschluss gern mal ein Weißbier. Die Etiketten auf den Flaschen entwirft die Brauerin selbst.

Ende 2020 möchte Monika Schulz ein alkoholfreies Bier auf den Markt bringen. „Ich bin in einer Gruppe, die mit einem Forschungsinstitut zusammengeht, die kleinen Brauereien ermöglichen, ein solches Produkt herzustellen. Wir testen, ob es schmeckt.“

Stolz sei sie auf den Picknick-Biergarten, den Fahrradfahrer und Wandergruppen gern nutzen. „Ich habe ihn im März vergangenen Jahres eröffnet. Die Leute können ihr Essen mitbringen.“

Holzgestalterin

Die Claudia Kirchner ist mit ihrem Gewerk die Älteste, obwohl sie selbst erst 40 Jahre alt ist. Durch Zufall entdeckten die gelernte Zahnarzthelferin und ihr Mann, ein Zimmerer, den idyllisch gelegenen Hof. Das Ensemble bot keinen schönen Anblick. Aber das Ehepaar war sich sicher, hier ist mit den Kindern das neue Zuhause. Viele Wochenenden schufteten sie gemeinsam. Die Arbeit lohnte sich. Ein schmucker Hof ist entstanden, außen und innen mit hübschen Dekoartikeln. Sie gehören dazu, um sich wohlzufühlen.

Seit zwölf Jahren lebt die 40-Jährige ihr Faible für Holz aus. Job und weißen Kittel hängte sie längst an den Nagel. „Holz strahlt Wärme aus. Jedes Stück ist mit seiner Maserung anders. Ich sehe daran, wie der Baum gewachsen ist und wo er stand, ebenerdig oder an einem Hang.“ Gern arbeitet sie mit Fichte. „Weil weniger harzig. Das Holz lässt sich gut sägen und schleifen“, nennt Claudia Kirchner die Gründe. Sie nutzt nur einheimischen Rohstoffe. Auch Birke, Kiefer und Eiche werden in der Werkstatt mit Maschinen zugeschnitten. Nach grober Arbeit wird es filigraner. Es entstehen Bilderrahmen, Teelichter, Pinboards, Briefbeschwerer oder Weihnachtsmänner, je nach Jahreszeit. Auf Märkten und in Geschäften können die Dekoartikel von „Jacudo“, so heißt ihr Einmannunternehmen, erworben werden.

„Durch Fördermittel aus dem Bundesprogramm Land(auf)Schwung war es mir möglich, meine Werkstatt und mein Lager zu erweitern“, sagt Claudia Kirchner. Dort finden sich in den Kartons längst schon fertige Osterartikel.