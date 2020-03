Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der große Stadtteil-Check für Gera: Schreiben Sie ein Zeugnis für Ihr Viertel

Liebe Leserinnen und Leser, warum Sie gern in Gera leben, ist vielleicht schnell erzählt. Warum Sie sich aber ausgerechnet Ihren Stadtteil ausgewählt haben, dafür braucht es schon einige Worte mehr.

Mit insgesamt 14 Fragen bitten wir Sie, Ihrem Wohnviertel ein Zeugnis auszustellen. Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem Wohnumfeld? Wie beurteilen Sie die Sauberkeit dort und die Erreichbarkeit mit dem Nahverkehr? Wie gut sind Sie in Ihrem Stadtteil mit Kindereinrichtungen und Arztpraxen versorgt? Gibt es ausreichend Möglichkeiten zum Einkaufen und für Treffs? Haben Sie alle Fragen be- antwortet, dann haben sie ein rundes Urteil darüber abgegeben, wie gern Sie in Ihrem Stadtteil leben.

Ob Sicherheit oder Sauberkeit: Vergeben Sie Noten für Ihren Stadtteil

Der große Stadtteilcheck funktioniert so. Sie vergeben in den Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Dafür brauchen Sie etwa fünf Minuten.

Die Ergebnisse des Stadtteil-Checks veröffentlichen wir hier in Ihrer Lokalausgabe, auf www.otz.de/gera oder auch in unserem neuen Stadtnewsletter für Gera. Dabei wird die Redaktion über herausragende oder überraschende Ergebnisse im Einzelnen berichten.

Bei der Bezeichnung Stadtteil machen wir hier keinen Unterschied zwischen Stadtteilen, die historisch gewachsen sind, und den insgesamt 17 Ortsteilen, die nach 1994 entstanden. Weil Lietzsch und Poris-Lengefeld auf der Karte nicht auftauchen, vergeben die Lietzscher Ihre Noten für Taubenpreskeln mit und verfahren die Einwohner von Poris-Lengefeld analog und bewerten unter Kaimberg ihre Lebensverhältnisse.

Hier geht es zur Online-Umfrage

Online geht es hier zur Umfrage für Ihren Stadtteil-Check. Am Ende dieser Umfrage haben Sie online die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Welche Geschichte aus ihrem Stadtteil wurde noch nicht erzählt? Welche Bewohner haben für ihren Einsatz für andere eine öffentliche Würdigung in unserer Zeitung verdient? Welchen Vorschlag unterbreiten Sie Kommunalpolitikern bei der Lösung eines lange bekannten Problems vor Ihrer Haustür? Was nervt Sie nach 25 Jahren Eingemeindung in die Stadt Gera noch immer? Notieren Sie Ihre Anregung für die Lokalredaktion. Wir sind Ihnen dankbar dafür.

Gedrucktes als Dankeschön

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmer des Geraer Stadtteil-Checks zweimal das Buch „Großstadt Gera“ Teil 1 von Winfried Mann, herausgegeben von Frank Rüdiger (Wert 22 Euro), fünfmal die CD Perspektivwechsel von Jörg-Uwe Jahn mit Geraer Ansichten (Wert 9,90 Euro) und zehnmal das Heft „Gera Radwanderweg) (Wert 6,95 Euro). Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Stadtteil-Check. Wir freuen uns auf Ihre Antworten.

Gera-Newsletter startet

Mit unserem Stadtteilcheck starten wir gleichzeitig ein neues Online-Angebot. Von Montag bis Sonnabend senden wir Ihnen abends einen Gera-Newsletter mit allen neuen Infos des Tages aus der Stadt bequem in Ihr Postfach. Zur kostenfreien Anmeldung geht es hier unter: www.otz.de/nl-gera



