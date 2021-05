Gera: Die Grünfläche hinterm Haus bleibt

Gera-Debschwitz. Technischer Leiter der Geraer Wohnungsbaugenossenschaft Union besucht Initiatoren der Unterschriftensammlung.

Carports oder Garagen auf dem Wäscheplatz hinter der Eckbebauung Haeckelstraße/Prof.-Simmel-Straße in Gera-Debschwitz wird es nicht geben. Das hat am Mittwoch der technische Leiter der Wohnungsbaugenossenschaft Union Gera, Wolfgang Peetz, dem Ehepaar Ulrich in einem persönlichen Gespräch versichert. Dass er es war, der sich bei den Organisatoren der Unterschriftensammlung angemeldet hatte, offenbarte er erst Dienstagabend dem Vorstand.

„Die Grünfläche bleibt erhalten. Damit sind wir zufrieden“, sagte nach dem Gespräch erleichtert Rudolf Ulrich. „Wir haben uns sehr freundlich unterhalten“, so der 77-Jährige. Er hatte im Vorjahr einen Vermesser auf dem Genossenschaftsgrundstück zum Zweck seiner Arbeit befragt. Damals erfuhr er von Bauplänen für Carports und Garagen. Dass es diese Pläne nicht gibt, hatte am Dienstag Vorstand Thomas Fritz bekräftigt.

Verschönerungen für 2022 geplant

Baulich verändert werden soll die Freifläche nach dem Abriss der überflüssig gewordenen Trafostation der Energieversorgung trotzdem, erfuhren die Ulrichs. So sollen die alten Wäscheleinenhalter durch solche in Ypsilon-Form ersetzt werden und wolle man die vorhandenen Garagen vergrößern. Außerdem sei geplant Fassaden und Treppenhäuser zu streichen, erzählten Rudolf und Hannelore Ulrich. Ihnen sei gesagt worden, dass diese Verschönerungspläne 2022 umgesetzt werden.