Die Hälfte des Brückenbaus in Gera ist fast vollendet

Mitarbeiter der Firma Strabag haben am Montag (17.08.2020) auf und um die Brücke B92/Zoitzbergstraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum die zweite von drei Asphaltschichten aufgebracht. Die Deckschicht folgt am Dienstag. Der Verkehr aus Richtung Greiz/Weida wird bis zur geplanten Freigabe des neuen Brückenbauwerkes Richtung Stadtzentrum am 21. August über die derzeitige Lkw-Umleitungsstrecke Abfahrt Lusan/Zwötzen und den Übungsplatz der Fahrschule geführt. Die alte Brückenhälfte war Ende September des Vorjahres abgerissen worden.