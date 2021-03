Die Nachrichten des Tages für Gera per E-Mail

Schmölln. Neuer Newsletter für den lokalen Überblick schon am Abend. So melden Sie sich kostenlos an.

Sie wollen schon am Abend erfahren, was in der Region um Schmölln, im Altenburger Land passiert ist? Kein Problem. Das können Sie mit unserem neuen regionalen Newsletter.

Das nächste Straßenbauprojekt, die aktuelle politische Diskussion, die neue Wendung beim Fußballverein oder der Grund, warum Polizei und Feuerwehr vor Kurzem ausgerückt sind. Montag bis Sonnabend fassen wir für Sie am frühen Abend die wichtigsten Ereignisse des Tages zusammen und senden Ihnen diese per E-Mail zu. Am Handy, Tablet oder Laptop können Sie den Newsletter bequem lesen – oder sich durch die neue Fotostrecke klicken.

Damit Sie Ihren Newsletter für die Region um Schmölln empfangen können, müssen Sie sich einmal kostenlos mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Danach senden wir Ihnen eine E-Mail, mit der Sie den Empfang des Newsletters bestätigen. Fertig. Falls Sie keine Bestätigungsmail erhalten, schauen Sie im Spamordner Ihres E-Mail-Postfachs nach.

Übrigens: Wir haben viele weitere Newsletter für Sie, die bereits von mehr als 10.000 Menschen gelesen werden. Montag bis Freitag können Sie zur Mittagszeit Nachrichten des Tages für Ostthüringen per E-Mail empfangen. OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch möchte in seinem Sonntags-Newsletter Ihre Meinung wissen. Neben seiner Auswahl zu den Artikeln der Woche und der neuen Karikatur von Christian Habicht lesen Sie zur Frühstückszeit, wie unsere Leser ein aktuelles Thema einschätzen. Immer am Freitagabend schreibt der stellvertretende OTZ-Chefredakteur Tino Zippel seinen Wochenrückblick zum FC Carl Zeiss Jena.

Und falls Sie genug haben von negativen Schlagzeilen: Sonntagnachmittag versenden wir unseren Gute-Woche-Newsletter. Dort haben wir ausschließlich Ereignissen aus Thüringen ausgewählt, die inspirieren oder Mut machen. red

Hier geht es zur Anmeldung, um den Newsletter kostenlos zu empfangen: otz.de/newsletter