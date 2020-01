Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebe versuchen Zigaretten aus Geschäft in Gera zu stehlen

Drei Ladendiebe haben am Mittwoch in Gera versucht, Zigaretten im Wert von über 300 Euro aus einem Supermarkt zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die drei Männer gegen 10.05 Uhr in dem Markt in der Schleizer Straße den Kassenbereich verlassen wollen, ohne zu bezahlen. Einer der Männer versteckte die Zigaretten unter seiner Kleidung. Auf die Tat angesprochen, flüchtet einer der Täter unerkannt.

Die beiden anderen Diebe sind 26 und 46 Jahre alt. Gegen sie leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.