Diese Thüringer Orte profitieren von Fördermitteln gegen Investitionsstau

Thüringer Projekte profitieren mit 7,8 Millionen Euro von Bundesmitteln zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Kultur und Sport. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch. Die größten Einzelsummen erhalten Mühlhausen mit 2,7 Millionen Euro für die Sanierung des Schullandheimes Waldschlösschen und Gera mit 2,4 Millionen Euro für die Sanierung der Puppenbühne. Weitere acht Orte werden berücksichtigt.

Gera Stammgast im Programm

„Es war gut, den haushaltspolitischen Sprecher unserer Fraktion nach Gera einzuladen, um ihn persönlich von der Förderwürdigkeit zu überzeugen“, sagt die Geraer SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser, die sich für die Sanierung der Puppenbühne eingesetzt hat. Im Vorjahr profitierte die Stadt mit 4,12 Millionen Euro für den Neubau der Turnhalle für die Ostschule aus dem Bundesprogramm.

Die Fördergelder im Überblick

Weitere Fördergelder beschloss der Ausschuss für die Sanierung des Vereinshauses in Auma (Landkreis Greiz/297.000 Euro), für die Sanierung Freibades in Gößnitz (Altenburger Land/81.000 Euro) sowie für den Ersatzneubau einer Sportanlage in Schleiz (Saale-Orla-Kreis/333.000 Euro). Im Unstrut-Hainich-Kreis profitiert Dünwald für den Bau einer Turnhalle (94.500 Euro), in Gräfenroda (Ilmkreis) fließen 135.000 Euro in den Neubau eines Spielfeldes neben der Zweifelderhalle. Im Kyffhäuserkreis fördert der Bund in Helbedündorf die Sanierung der Sporthalle (405.000 Euro), in Magdala (Weimarer Land) die Sanierung eines Sportplatzes (340.000 Euro). In die Sanierung des Sonneberger Stadions fließt eine Million Euro.

Im Gegensatz zu anderen Bundesprogrammen hat nicht das Bundesbauministerium das letzte Wort, sondern der Haushaltsausschuss, der am Mittwoch 194 Millionen Euro verteilte. Das Programm soll dem Sanierungsstau finanzschwacher Kommunen entgegenwirken und Projekte mit besonderer Bedeutung für die soziale und kulturelle Stadtentwicklung fördern.

