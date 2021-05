Digitale Ratssitzung in Gera gescheitert

Gera. Geraer Stadtratsmitglieder können sich nicht verstehen. Präsenzsitzung für Donnerstag vereinbart.

Der Versuch der ersten digitalen Stadtratssitzung in Gera endete nach einer knappen halben Stunde als Pleite. Stadtratsmitglieder konnten sich untereinander nicht verstehen. Vor allem jene, die sich im Rathaus in den digitalen Raum gewählt hatten, kamen akustisch nicht bei den anderen an.

Jörg Müller aus der AfD-Fraktion schlug deshalb vor, die Sitzung unter freiem Himmel auf dem Platz vor dem Kultur- und Kongresszentrum durchzuführen. „Zwei Meter Abstand, es regnet gerade nicht“, meinte er. Die Idee von Nils Fröhlich (Grüne), dass die stellvertretende Stadtratsvorsitzende Nina Wunderlich (Linke) die Sitzung mit weniger technischen Störungen weiter leiten könne, wurde verworfen. Manche konnten sich das Lachen vor ihren Monitoren nicht mehr verkneifen.

Morgen, am 6. Mai, soll in Präsenz beraten werden. „Da die Systemstabilität nicht gegeben ist, im Haus der Kultur“, schrieb Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) in den Chat. Auf Nachfrage teilte er auch noch die Zeit mit. 18 Uhr.

Zwei Bürger verfolgen die digitale Stadtratssitzung am 5. Mai 2021 in Gera im Rathaussaal. Foto: Sylvia Eigenrauch

Kurz vor halb sieben verließen die beiden einzigen Besucher den für die Öffentlichkeit vorgehaltenen Rathaussaal. Ralph Ebert, der Stammgast bei den Ratssitzungen ist, und Sybille Rüger von der AG Bürgerhaushalt wunderten sich, weshalb das digitale Tagen nicht vorher getestet wurde. Das hatten zuvor auch schon Fraktionschefs kritisiert.

Bis zur Abstimmung, ob die Ratsmitglieder die vom Oberbürgermeister festgestellte Notlage bestätigen, die zur digitalen Veranstaltung zwang, kam man gar nicht.