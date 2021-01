Gera Bereits am 19. Januar wird zu gemeinsamen virtuellen Arbeitsgruppen-Sitzung eingeladen. Bürgerideen werden derzeit ausgewertet.

Digitale Smart-City-Wochen in Gera beginnen am 26. Januar

Gera. Ab Ende Januar sollen mit digitalen Angeboten die Geraer "SmartCity-Wochen" stattfinden. Die von den SmartCity-Arbeitsgruppen mit organisierten Themenabende im digitalen Raum im Internet unter unser.gera.de sollen alles andere als trocken und theoretisch sein, blickt Alexander Leonhardt, Leiter des Amts für Zentrale Steuerung, voraus und kündigt spannende, anschauliche und unterhaltsame Veranstaltungen an. Los geht es am 26. Januar, 17 Uhr mit grundsätzlichen Impulsen und Schwerpunkten für eine SmartCity-Strategie.

"SmartCity steht für die Frage, wie wir nach der digitalen Transformation hier in Gera leben, wohnen und arbeiten wollen", heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Bürgerbeteiligung sei dabei elementarer Bestandteil. Im Zuge dessen fand bis zum 31.Dezember ein Ideenwettbewerb statt. 17 Ideen wurden eingereicht. Diese werden aktuell inhaltlich ausgewertet und anschließend auf der Bürgerplattform unser.gera.de veröffentlicht.

Zur geplanten 4. SmartCity-Vollversammlung Ende März/Anfang April soll dann eine Abstimmung über die Ideen möglich sein. Parallel hierzu werden sich die SmartCity-Arbeitsgruppen inhaltlich mit den Ideen befassen und über die Umsetzung befinden.

Vor den erwähnten Themenwochen wird es am 19. Januar ab 17 Uhr eine gemeinsame digitale Sitzung der Arbeitsgruppen (AG) Bürgerbeteiligung & Verwaltung, AG Bildung & Kultur und AG Städtebau, Stadtentwicklung & Verkehr geben. Alle Interessierte sind eingeladen, sich am Austausch zu beteiligen. Mitmachen ist einfach: Zum Zeitpunkt der Arbeitsgruppensitzung unter unser.gera.de im Menü auf „Räume“ klicken. Anschließend bietet die Übersichtsseite die Auswahl der digitalen AG Bildung & Kultur und AG Bürgerbeteiligung & Verwaltung an. Beide Räume führen zur gemeinsamen Sitzung.

Weitere Termine unter unser.gera.de/projekte/smartcity abrufbar.