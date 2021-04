Digitaler Austausch zur smarten Stadt Gera

Gera. Die nächste Vollversammlung im Modellprojekt Smart City findet am 14. April auf der Internetseite unser.gera.de statt.

Alle interessierten Bürger der Stadt Gera sind zur mittlerweile vierten digitalen Vollversammlung im Modellprojekt „Smart City“ am 14. April eingeladen. Die Veranstaltung ist öffentlich und findet ab 17 Uhr wie gewohnt im digitalen Raum auf der Bürgerplattform unser.gera.de statt. Erstmals wird hierbei ein Gebärdendolmetscher das gesprochene Wort in Gebärdensprache übersetzen, erklärt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Inhaltlich wird es um die Vorstellung der sogenannten Themenspeicher der einzelnen Arbeitsgruppen gehen, also um Impulse und Projektideen, die in die Smart-City-Strategie zur digitalen Transformation einfließen. Diese Strategie soll laut Stadt bis Mitte dieses Jahres formuliert werden, als Basis für die anschließende Umsetzungsphase für das Modellprojekt Smart City Gera.

Weiterhin wird über die 17 Einreichungen im Smart-City-Ideenwettbewerb abgestimmt. Alle Ideen sind im Internet auf unser.gera.de veröffentlicht. Die letztendliche Entscheidung über die Platzierung obliegt anschließend dem Stadtrat. Für die Gewinner stehen Einkaufsgutscheine bei Geraer Händlern, Dienstleistern und Gastronomen bereit.

Ein dritter thematischer Schwerpunkt bei der Vollversammlung wird die Ende März beendete Bürgerumfrage sein, deren Ergebnisse Jürgen Müller von der Dualen Hochschule Gera-Eisennach vorstellt.

Schließlich gibt es für Interessierte offene Workshops, sogenannte Barcamps, in denen sich über die Ideen in den jeweilige Arbeitsgruppen ausgetauscht werden kann. Alexander Leonhardt, Leiter des Amts für Zentrale Steuerung, hofft auf eine rege Teilnahme, die nicht zuletzt eine Wertschätzung für die Arbeitsgruppen sei, „die sich intensiv in den letzten Tagen, den letzten Wochen und den letzten Monaten mit der Zukunft unserer Stadt beschäftigt haben.“