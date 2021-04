Digitaler Bürgerdialog zu Geraer Wirtschaftsthemen

Gera. Neben Amazon und XXXLutz wird es schwerpunktmäßig um ein mögliches neues Gewerbegebiet „Bieblacher Berg“ gehen.

Am Mittwoch, 21. April, findet ab 18 Uhr die nächste digitale Bürgersprechstunde mit Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) statt – diesmal mit thematischer Eingrenzung. Es soll um Wirtschaftsförderung gehen, informiert die Stadt, um die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Gera.

In diesem Zusammenhang werden die Chancen und Herausforderungen neuer Ansiedlungen für die Stadt dargelegt und transparent gemacht. „Investoren und Unternehmen, die sich für den Wirtschaftsstandort Gera interessieren oder sich in der Stadt neuorientieren möchten, müssen unsere Unterstützung finden“, erklärt Vonarb: „Dabei wissen viele Menschen nicht: Verfügbare Gewerbeflächen in Gera sind mittlerweile knapp.“

Im Mittelpunkt der Diskussionen wird neben aktuellen Projekten wie dem Logistikzentrum von Amazon und dem geplanten Möbelzentrum von XXXLutz die Entwicklung künftiger Gewerbeflächen wie etwa am „Bieblacher Berg“ stehen. Obwohl einiges für den Standort als Gewerbegebiet spreche, sei er „nicht unumstritten und bedarf vielfältiger Untersuchungen und Vorbereitungsleistungen – Grund für mich hier aktive Aufklärung zu leisten“, sagt Julian Vonarb.

Das betrifft auch den generellen Ablauf des Planverfahrens. Gegenwärtig fänden im Areal geologische Untersuchungen, Vermessungsleistungen und Betrachtungen im Bereich Arten- und Naturschutz statt. Parallel werden verschiedene planerische Ansätze betrachtet und konkrete Lösungen entwickelt, wie die künftige gewerbliche Nutzung optimal mit der umgebenden Wohnnutzung in Einklang gebracht werden kann, insbesondere unter Beachtung von Immissionsschutzbelangen.

Voraussichtlich nach der Sommerpause soll dann ein erster Planentwurf vorgestellt werden können. In einer frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung steht dieser dann zur Diskussion. Es sind zahlreiche Stellungnahmen von Betroffenen, Anwohnern, Behörden und Verbänden zu erwarten, die dann ausgewertet und abgewogen werden.

Die Diskussion wird über den öffentlichen Facebook-Kanal https://www.facebook.com/StadtGera live ausgestrahlt, Fragen können dann über die Kommentar-Funktion direkt an den OB gerichtet werden.