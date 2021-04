„Dramatische Situation": Geraer SRH-Klinikum schränkt OP-Betrieb drastisch ein

Gera. Die erst am Donnerstag neu bereitgestellten Betten für Covid 19-Patienten im Klinikum sind bereits wieder voll belegt. Das Alter der Patienten ist drastisch gesunken.

"Die Situation auf unserer Intensivstation ist dramatisch. Dramatisch, weil die erst am Donnerstag zusätzlich geschaffenen Betten schon wieder belegt sind. Mit Menschen, die noch mitten im Leben stehen und an COVID-19 schwer erkrankt sind“, so beschreibt Dr. Falk Gonnert, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, die aktuelle Lage im SRH Wald-Klinikum Gera.

Durchschnittsalter der Patienten von 80 auf 50 gesunken

Am Freitag wurden 24 Patienten auf der Intensivstation versorgt. In den nächsten Tagen rechnet das Krankenhaus laut Mitteilung mit weiteren Patienten gerechnet. Darauf habe sich das Klinikum seit Tagen vorbereitet und am Donnerstag die Intensivstation für Covid-Patienten erweitert. Ziel ist, Beatmungspflichtigen so lange wie möglich bei uns versorgen zu können. „Wir werden versuchen, in den kommenden Tagen und Wochen möglichst viele schwerstkranke COVID-Patienten zu retten und gleichzeitig Notfallbehandlungen weiterzuführen. Das Durchschnittsalter der beatmeten COVID-Patienten ist von 80 auf 50 Jahre gefallen. Das erhöht die Überlebenschancen wesentlich“, erklärt Klinik-Geschäftsführer Dr. Uwe Leder die Strategie.

210 Klinik-Betten weniger - Nur noch Notfall-Operationen möglich

Um Platz für die Covid-ITS zu schaffen und ausreichend qualifiziertes Personal für die Schwerstkranken einsetzen zu können, habe das SRH-Krankenhaus die OP-Kapazitäten drastisch gedrosselt und eine Bettenebene geschlossen. Gleichzeitig sind laut Leder bereits zwei Ebenen durch die Corona-Normal-Station belegt, auf der aktuell über 90 Patienten versorgt werden. Insgesamt stehen dem Klinikum so 210 Betten weniger zur Verfügung.

Das Haus könne daher neben der Versorgung der Covid-Patienten aktuell nur noch zeitkritische, dringliche, unaufschiebliche Notfallbehandlungen absichern. Die Aufnahme in der Rettungsstelle muss auf Notfalltherapie und lebensbedrohliche Situationen beschränkt werden.

„Wir treffen diese Maßnahmen, um als Maximalversorger für Ostthüringen unserer Verantwortung gerecht zu werden“, betont Leder, „da es jedoch nicht unsere alleinige Verantwortung ist, sind wir uns sicher, dass alle umliegenden Kliniken diesem guten Beispiel folgen, sofern dieses noch nicht geschehen ist“.

