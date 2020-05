Drei neue Corona-Infektionen in Gera

Drei neue Corona-Infektionen in Gera

In Gera sind nach Angaben der Stadt nun 223 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei gab es seit Montag drei neue Fälle. Wieder gesund sind davon 167 Personen, einer mehr als am Tag zuvor. Elf Menschen sind im Zusammenhang mit einer Erkrankungen gestorben. In Quarantäne befinden derzeit 98 Menschen.

Im SRH-Waldklinikum werden gegenwärtig 29 Patienten behandelt, zehn davon aus Gera. 3 Menschen müssen dabei intensivmedizinisch behandelt werden. Der Richtwert liegt damit bei 18,06 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner. Wenn der Grenzwert von 35 in Thüringen überschritten wird, müssen lokal Maßnahmen ergriffen werden.

