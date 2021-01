Handwerkskammer Ostthüringen hat in ihre Bildungsstätten investiert: Drei neue Fahrzeug-Diagnose-Tester

Die Kfz-Ausbilder Reiko Mälzer (re.) und Marko Richter freuen sich unter anderem über die Fahrzeug-Diagnose-Tester der neuesten Generation, die im Kfz-Bereich in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Gera-Aga zum Einsatz kommen.

In den vergangenen Wochen hat die Handwerkskammer für Ostthüringen umfangreiche Investitionen in die weitere Modernisierung der technischen Ausstattung in ihren Bildungsstätten in Gera-Aga, Rudolstadt und Zeulenroda getätigt.

Durch Förderung des Freistaates konnten neueste technische Geräte und Ausstattungen in einem Umfang von insgesamt fast 500.000 Euro angeschafft werden, wobei die Handwerkskammer ein Drittel der Kosten trägt. Investiert wurde unter anderem im Kfz-Bereich in drei neue Fahrzeug-Diagnose-Tester mit integrierten Abgasmessgeräten.

Damit können sämtliche technische Systeme auch in neuesten Fahrzeuggenerationen ausgelesen und überprüft werden. Ebenso verbessern neue Kalibriergeräte für Fahrzeugassistenzsysteme sowie Schulungsstände für Daten-Bus-Systeme die Aus- und Weiterbildung in dem Bereich.

Ebenfalls in den Kfz-Ausbildungswerkstätten kommen eine Reifenauswuchtmaschine sowie ein Reifenfüllkäfig der Ausbildung speziell auf dem Gebiet der Nutzfahrzeugtechnik zum Einsatz. Doch nicht nur in der Kfz-Ausbildung verbessern sich die technischen Voraussetzungen weiter.

Zwei 3D-Konstruktions- und Schweißtische, ein Kombi-Antennen-Messempfänger, drei Metallband-Sägemaschinen, zwei pneumatische Tafelblechscheren sowie verschiedenste Ausrüstungen für die Maler-, Zimmerer, Maurer- oder Fotografenausbildung ergänzen die Neubeschaffungen. Mit umfangreicher PC-Technik wird gleichfalls auch dem Thema der Digitalisierung Rechnung getragen. red