Drei Titel für Geraer Schwimmer

Bei den 20. Offenen Thüringer Meisterschaften Lange Strecken in Erfurt wussten die Schwimmer des SV Gera mit drei Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille zu gefallen.

Über 400 m Freistil sicherte sich der 14-jährige Luca Valentino Wolff (Jahrgang 2005) den Titel in 4:18,59 Minuten. Am Ende hatte der Erfurter Sportgymnasiast, der bei den letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin Bronze über 200 m Schmetterling gewonnen hatte, mehr als 17 Sekunden Vorsprung vor dem Erfurter Elias Zilling. Rang vier ging an Alexander Behr (Jahrgang 2002), der die acht Bahnen komplett in der kräfteraubenden Schmetterlingslage absolvierte. „Es ging mir um die Belastung. Mein Trainer Gerald Stern hat gesagt, ich soll das einmal ausprobieren“, verriet der 17-Jährige, der später über 800 und 1500 m Freistil die Oberhand behielt. Über 800 m Freistil setzte er sich in 8:37,33 Minuten durch, war damit eine knappe Sekunde langsamer als vor Jahresfrist in Gera.

„Wir haben uns auf diesen Wettkampf nicht speziell vorbereitet, sondern sind aus dem vollen Training geschwommen. Die drei Strecken waren schon hart. Deshalb bin ich mit den Zeiten zufrieden“, meinte Alexander Behr. Den Geraer Doppelerfolg machte Luca Valentino Wolff in 8:53,46 min perfekt. Auch über 1500 m Freistil setzte sich Alexander Behr durch und schlug nach 16:45,38 min als Erster an der Beckenwand der Roland-Matthes-Schwimmhalle an. Zur persönlichen Bestzeit fehlte eine knappe halbe Minute, was zum frühen Saisonzeitpunkt aber nicht ungewöhnlich ist.

Silber über 400 m Lagen ging an Pascal Fischer (Jahrgang 2004). Der Vierte der letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften musste in 4:49,60 min nur dem zwei Jahre jüngeren Erfurter Franz Ahnert den Vortritt lassen. „Mit solch einer Zeit hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich vor der Meisterschaft durch eine Bronchitis außer Gefecht gesetzt war und immer noch Trainingsrückstand habe“, war Pascal Fischer mit seiner Leistung zufrieden. Im weiblichen Bereich ging Bronze über 1500 m Freistil an die Geraerin Marina Moser (Jahrgang 2003). In 20:28,91 min konnte sie der Weimarerin Henriette Freyer und Matilde Imme aus Erfurt nicht Paroli bieten.

Als Fünfte in 20:47,24 min machte auch die erst elfjährige Lena Eichler auf sich aufmerksam. Bei den gleichzeitig ausgetragenen Thüringer Jahrgangsmeisterschaften kamen mit Max Fleischer (Jahrgang 2010) über 400 m Freistil, Charlotte Sandel (Jahrgang 2008) über 400 m Freistil, Lena Eichler (Jahrgang 2008) über 1500 m Freistil, Lisa Bischoff (Jahrgang 2005) über 400 m Freistil, Luca Valentino Wolff (Jahrgang 2005) über 400 und 800 m Freistil, Tom Günther (Jahrgang 2004) über 400 und 800 m Freistil, Pascal Fischer (Jahrgang 2004) über 400 m Lagen und 1500 m Freistil sowie Alexander Behr (Junioren) über 400, 800 und 1500 m Freistil zu Titelehren.

Für den 1. SK Greiz von 1924 trumpfte Sina Ettinger (Jahrgang 2004) über 400 m Freistil auf, wo sie in 5:01,82 min Thüringer Jahrgangsmeisterin und Vierte in der offenen Wertung wurde. Über 400 m Lagen setzte sich in der Jahrgangswertung mit Stella Bandke (Jahrgang 2009) eine weitere Greizerin durch. Nathanael Czwienczek (Jahrgang 2007) landete über 1500 m Freistil auf Rang zwei.

Bei den Masters behauptete sich Gunter Walzel (AK 55) über 1500 m Freistil in 23:48,80 min mit einem Thüringer Altersklassenrekord.