DRK-Pflegedienst fährt künftig elektrisch durch Gera

Norman Schlesier von der Energieversorgung Gera, DRK-Vorstand Michael Scholz und Pflegedienstleiter Heiko Maudrich (von links) an den neuen Ladestationen in der Ebelingstraße in Gera.

Jetzt fehlen nur noch die Elektroautos. Die acht Strom-Tankplätze gibt es jedenfalls schon, am Sitz des Geraer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Ebelingstraße wurden die neuen Ladestationen nun in Betrieb genommen. Hier soll künftig die E-Flotte des ambulanten Pflegedienstes im DRK Gera stationiert werden und stets frisch geladen zu den pflegebedürftigen Menschen der Stadt aufbrechen.

Etwa 150 Patienten werden von den 25 Mitarbeitern des DRK-Pflegedienstes betreut. „Ausschließlich im Stadtgebiet“, sagt Pflegedienstleiter Heiko Maudrich. Das seien Distanzen, die die Umstellung auf E-Mobilität für diesen Bereich im DRK überhaupt erst zur Option machten. Die Erneuerung des Fuhrparks im Pflegedienst sei turnusmäßig an der Reihe gewesen, sagt DRK-Vorstand Michael Scholz. Und so hat man diesen Schritt gleich mit grundsätzlichen Gedanken verbunden. Durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge „ kann das DRK in Gera einen aktiven Beitrag zur innerstädtischen Reduktion von Abgas- und Lärmemissionen leisten“, so Scholz. Auch rechne man perspektivisch mit einem Kostenvorteil gegenüber Verbrennern.

Neben dem zur Reichweite der E-Autos passenden Einsatzgebiet sei auch die Planbarkeit ihres Einsatzes im Pflegedienst eine Voraussetzung für die Entscheidung gewesen, sagt Scholz und begründet damit indirekt auch, weshalb etwa für den Rettungsdienst ein solcher Schritt aktuell nicht vorstellbar sei.

Wichtige Grundlage für die Umstellung sei die eigene Ladeinfrastruktur. Dafür stieß man auf das Förderprogramm „Elektromobilität Thüringen“ der Thüringer Aufbaubank. Voraussetzung ist die Teilnahme an einem anerkannten Elektromobilitätsprojekt, erklärt Michael Scholz: „In unserem Fall ist es das Projekt Smart Multi-Use Logistik. In diesem Projekt soll die Entwicklung von wirtschaftlichen und ökologischen Flotten- und Logistikkonzepten untersucht und befördert werden.“

Gefördert wurden die etwa 40.000 Euro Gesamtkosten für die acht Ladestation dadurch zu 75 Prozent. Gebaut wurden sie nach der entsprechenden Ausschreibung von der Energieversorgung Gera GmbH (EGG). Unter anderem sei dafür ein separater Anschluss gelegt worden. Norman Schlesier, bei der EGG für das Thema Elektromobilität verantwortlich, überreichte symbolisch die Ladekarten für die Mitarbeiter. Die EGG, nach wie vor Platzhirsch bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Gera, habe laut Schlesier noch nicht in dieser Dimension Stromtankstellen für eine Firmenflotte installiert. Öffentlich sind die Ladestationen aber nicht, dafür gibt es nur ein paar Meter entfernt jene am Hofwiesenparkplatz.

Zurück zu den Autos: Wegen aktueller Lieferschwierigkeiten sei man mit dem Ersetzen der Fahrzeuge noch nicht so weit wie geplant. „Wir erwarten das erste Fahrzeug aber in den nächsten Wochen und bis Anfang 2022 soll die Umstellung abgeschlossen sein“, sagt Michael Scholz. Dann sollen acht elektrische Fahrzeuge – VW e-Up und Smart Forfour – für den DRK-Pflegedienst durch Gera rollen.