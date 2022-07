Die Polizei sucht in Gera nach Möbeldieben. (Symbolbild)

Ecksofa und Tisch aus Möbelhaus in Gera gestohlen

Gera. Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstag bis Montag an den Ausstellungsstücken eines Einrichtungshauses in Gera bedient. Es werden Zeugen gesucht.

Zwischen Samstag und Montag entwendeten Unbekannte einige Möbel aus einem Einrichtungshaus in der Braustraße in Gera. Ein Ecksofa und ein Tisch stahlen die Täter dort aus einem abgesperrten Außenbereich, so die Polizei.

Es wird vermutet, dass die Möbelstücke über den Zaun gehoben wurden. Die Täter flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute.

Die Geraer Polizei (Telefonnummer 0365 / 829-0) sucht nach Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

