Gera-Dorna. Mehr als 50 Sportfreunde erinnern sich beim Treffen in Dorna gemeinsam an ihre sportliche Jugend.

Ehemalige Fußballer aus Röpsen sehen sich wieder

Alles hat eben seine Zeit. So war es auch bei den ehemaligen Fußballern der früheren SG Röpsen, die sich kürzlich im Dornaer Gaststüb‘l trafen. Zwar hatte man sich nicht ganz aus den Augen verloren, doch zu einem Treffen war es bisher nicht gekommen.

Eckhard Melzer gab den Anstoß für das Treffen in Dorna

Sich treffen, darüber wurde wohl immer mal gesprochen. Als Eckhard Melzer die gut 50 zum Treff gekommenen Freunde des runden Leders begrüßte, erinnerte er daran. „Während einer Radtour mit Roland Heinze kamen wir darauf zu sprechen und ich fragte: Soll ich mich einmal darum kümmern? Ich habe mich gekümmert. Besser gesagt, ich habe es angeschoben. Organisiert haben es dann vor allem die mit dem Röpsener Fußball stark verbundenen Jochen Neitsch, Hartmut Tröger und Achim Benndorf“, erzählt Eckhard Melzer, der selbst zwischen 1975 bis 1985 dem Vorstand dieser Sportgemeinschaft angehörte.

In Röpsen wird seit 1954 organisiert Fußball gespielt

Vier der Urgesteine des Röpsener Fußballs (v.l.): Eberhard Herrmann, Klaus Hädrich, Siegfried Köhler, Erich Wesser, Rolf Schmidt, Werner Oels. Foto: Reinhard Schulze

Gegründet hatte sich die Sektion Fußball 1954. Zu den Männern der ersten Stunde zählten unter anderem Günter und Fritz Benndorf, Edgar und Günter Pandorf, Wolfgang Baumgärtel, Edgar Lindner und Erwin Dicke. In der Vorbereitung auf das Treffen wurden zahlreiche Fotos und Zeitungsartikel zusammengetragen, die Ortsteilbürgermeister Wolfgang Hartick gescannt und auf dem Treffen dann präsentierte. Fotos, die Erinnerungen weckten, auf denen sich so mancher wiederfand und so mancher eine kleine Geschichte dazu beisteuern konnte.

Unvergessen der Pokalsieg von 1973 gegen Pölzig. Die in ihren Reihen einen gewissen Ulli Rauh hatten. „Der kam irgendwo her“, meinte Rolf Schmidt.

Gedenken an Hans-Jürgen Baumgärtel

Gedacht wurde an den vor Kurzem verstorbenen Hans-Jürgen Baumgärtel. Er war einer der talentiertesten Nachwuchsspieler, der zur Bezirksauswahl Gera gehörten und vom Jenaer Fußballclub umworben wurden. Ähnlich wie er hat auch Frank Pandorf, der zeitweilig bei der BSG Wismut Gera spielte, den Fußball bei der SG Röpsen geprägt. Erinnert wurde bei der Bilderschau auch der 3:2-Sieg über Dorna, anlässlich der 100-Jahr-Feier 1984 „Sport in Röpsen“. Man wusste noch zu berichten, dass die Dornaer ja gar keinen Fußball spielen konnten. Dennoch lag der Gastgeber nach der 1. Hälfte des Spiels mit 0:2 zurück. Die Röpsener sollen damals total deprimiert in die Pause gegangen sein. Hoch motiviert gingen sie es dann in der zweiten Halbzeit an und verließen am Ende mit einem 3:2-Sieg verdient den Platz.

Röpsen blickt auf eine lange sportliche Tradition zurück, die ihren Anfang schon 1884 nahm, damals mit zahlreichen Sportarten wie Turnen oder Kunstradfahren. Zahlreiche Ereignisse prägten die Fußballhistorie der SG: Einweihung des Sportplatzes in Röpsen 1957, Aufstieg in die 1. Kreisklasse 1958, zehn Jahre später Kreis-Pokalsieg, 1972 Kreismeister, wo das Aufstiegsspiel gegen Endschütz jedoch verloren wurde, 1973 Kreis-Pokalsieger, 1980 der Abstieg in die 2. Kreisklasse, der Wiederaufstieg 1982, Kreis-Pokalsieg 1992. In der 1. Kreisklasse Platz 6 als Spielgemeinschaft mit dem SV Langenberg. Ganze Familiengenerationen prägten das Spiel mit dem runden Leder, dafür steht beispielsweise über Jahrzehnte hindurch der Name Benndorf. Was vom Treffen bleibt, ist der Wunsch, es zu wiederholen, zu einer Tradition werden zu lassen, vielleicht sogar zwei Mal im Jahr.