Ehepaar verabschiedet sich nach 43 Jahren im Geraer SRH-Krankenhaus

Gera . Gabriele und Ekkehard Günzel haben ein bewegtes Berufsleben hinter sich. So geht es für die beiden nun weiter.

Nach 43 Dienstjahren im Geraer Krankenhaus, dem heutigen SRH Wald-Klinikum, verabschieden sich Gabriele und Ekkehard Günzel in diesen Tagen in den Ruhestand. Eine solch lange Tätigkeit für ein und dasselbe Haus, noch dazu als Ehepaar, dürfte mittlerweile eine Seltenheit geworden sein.

Dabei begann ihr gemeinsamer Weg sogar schon Anfang der 70er-Jahre im Leipziger Diakonissenhaus. Sie ließ sich zur Krankenschwester ausbilden, er zum Krankenpfleger. Danach wechselten beide nach Gera. „Im Vergleich zur Großstadt Leipzig war Gera ein hübsches Städtchen, das einen aufgeräumten Eindruck machte. Zudem lockte eine Wohnung“, erinnert sich Ekkehard Günzel.

Beruflich startete das Paar im Wismut-Klinikum. „Kulturschock“ sagt es dazu noch heute. „Im Diakonissenhaus – 270 Betten, streng geführt und schlicht ausgestattet – mussten wir körperlich schwer arbeiten. Das Essen transportierte man dort mit großen Wagen aus der Küche durch den Garten und schleppte es dann auf Station. Wir waren es nicht gewöhnt, dass es Aufzüge oder einen Spritzendienst gab. Wir fühlten uns wie zur Kur“, erzählt Gabriele Günzel lachend. „Teils mussten wir gehunfähige Patienten von ihren Etagen die Treppen hinunter tragen, damit sie zur Weiterbehandlung kamen. Auch gab es Patientensäle mit rechts zehn, links zehn und in der Mitte drei Betten. Zu Weihnachten wurde eines aus dem Zimmer geschoben und dafür ein Baum aufgestellt“, erinnert sich Ekkehard Günzel.

Herausfordernd sei auch der politische Wechsel vom kirchlichen Haus zur „roten“ Einrichtung gewesen. „Die einzige Wandzeitung in Leipzig beschäftigte sich mit Kirchen- und Gesundheitsthemen. Im Wismut-Haus gab es eine politische Zeitungsschau“, erklärt der heute 66-Jährige. Er begann in der Hämatoonkologie, wechselte nach Ronneburg in die Wismut-Poliklinik und den dazugehörigen Rettungsdienst, später in die Urologie und die letzten Jahre in die Neurochirurgie. Letztere bezeichnet der Pfleger als seine „Bestimmung“.

Gabriele Günzel arbeitete zuerst in der Rheumatologie, wechselte rund 15 Jahre später in die Rettungsstelle und nach 15 Jahren in den Ambulanzpool des SRH Klinikums, hier vorrangig MS-Ambulanz. Das Paar gründete eine Familie und baute nach der Wende in der Gemeinde Kraftsdorf ein Haus.

Was die Günzels aus ihren vielen Dienstjahren mitnehmen? Das sei insbesondere das Gefühl, in einem sehr guten Team aus pflegerischen und ärztlichen Kollegen gewachsen zu sein, einen engen Zusammenhalt und Freundschaften über den beruflichen Alltag hinaus erfahren zu haben. „Aus diesem Grund habe ich auch länger gearbeitet“, gesteht Ekkehard Günzel. Dass gerade diese letzte durch Corona geprägte Zeit für den erfahrenen Pfleger noch einmal viel Neues, unter anderem Patienten anderer Fachrichtungen auf der eigenen Station bringt, hätte er sich nicht träumen lassen.

Nicht einen Tag arbeitslos gewesen

Die Zwei sind dankbar, nicht einen Tag in ihrem Leben arbeitslos gewesen zu sein. Ihre Tätigkeit in der Gemeinschaft, verbunden mit fortwährendem Lernen, habe sie jung gehalten. Als Paar haben sie stets vom gegenseitigen Verständnis für berufliche Herausforderungen und Schichtdienste profitiert. „Wir bedanken uns herzlich für euren Einsatz. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, an dem Ihr uns mit schlechter Laune begegnet seid. Ihr hattet immer eine bewundernswert optimistische Ausstrahlung“, würdigte Sigrid Pommer, Pflegedienstleiterin im Klinikum, die beiden.

Nun, im Ruhestand, geht es für Ekkehard Günzel im Impfzentrum in Gera weiter. „Ich brauche die sozialen Kontakte und finde dieses Impfen sehr wichtig “, versichert er und freut sich, dort auf viele ehemalige, liebgewonnene Kollegen zu treffen. Währenddessen plant Ehefrau Gabriele schon einige Reisen. „Wenn wir in Haus und Garten alles in Ordnung haben, zieht es uns in die Ferne.“