Ehrenamtliche besuchen wieder Neugeborene in Gera

Gera. Willkommensbesuche waren in Gera wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Seit dieser Woche gibt es wieder Willkommensbesuche bei frischgebackenen Eltern in Gera. Während der Pandemie waren sie ausgesetzt, informiert die Stadtverwaltung.

Organisiert wird alles über den Postweg, denn die Familien erhalten im ersten Schritt einen Terminvorschlag für den Willkommensbesuch. Die Übergabe des Informationspaketes und des Begrüßungsgeschenks erfolgt zum abgestimmten Zeitpunkt an der Wohnungstür. Alle Besuche finden unter der Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln statt.

Das Team der Ehrenamtlichen, die Ehrenamtszentrale selbst und die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen des Jugendamtes freuen sich, den Eltern wieder direkt mit Rat und Tat zur Verfügung stehen zu können. Informationen rund um den Willkommensbesuch unter www.gera.de/willkommensbesuche.

Frühe Hilfen so erreichbar

Die Ehrenamtlichen und die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen stehen den Familien darüber hinaus unter Telefon 0160/5 88 04 14 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, sowie unter 0365/8 38 34 71 zu den Sprechzeiten und per E-Mail unter fruehe.hilfen@gera.de zur Verfügung.

Auch an die Ehrenamtszentrale können Fragen rund um die Willkommensbesuche gestellt werden. Die Kollegen sind unter Telefon 0365/8 38 30 22 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Fragen können außerdem per E-Mail an ehrenamtszentrale@gera.de gesendet werden.