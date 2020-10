Neulich lief ich beim Spazieren an der Kalten Eiche in Ernsee vorbei. Diese beeindruckte mich. Eichen sind hohe und starke Bäume, die auch den stärksten Winden standhalten können. Oft sind sie unübersehbar, wenn sie allein auf dem Feld stehen. Wir wünschen uns auch oft solch eine Stärke und Standfestigkeit.

In der Bibel steht, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Aber wer ist schon gern schwach? Wir wären wohl alle lieber starke Eichen, die kein „Wind des Lebens“ umpusten kann. Tief verwurzelt und nicht zurückweichend, sondern standhaft, ruhig und ohne Zweifel. Auch hätten wir gern so eine harte Rinde (Schale), die uns vor Gemeinheiten oder Beleidigungen schützt. Und wer wäre nicht gern so unübersehbar wie eine Eiche auf dem Feld?

Doch wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, sind wir nicht diese starken Eichen. Wir wanken, zweifeln, wissen manchmal nicht, was richtig ist, und haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Manchmal geben wir sogar vor, eine starke Eiche zu sein, doch tatsächlich bringt uns das zusätzlich in eine Einsamkeit und Distanz zu unseren Geliebten. Eine harte Schale lässt oft nicht nur keine bösen Gefühle zu, sondern verhindert gleich alle Arten von Gefühlen. Ist es da noch schlau, stark sein zu wollen?

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann lesen Sie sich mit mir noch einmal den genannten Vers durch und lassen ihn auf sich und auf ihre Woche wirken.

2. Korinther 12,9: Doch der Herr hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.« Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt.