Ein bisschen Heimat muss sein

Das Rote Meer glänzt bei 28 Grad Lufttemperatur in der untergehenden Sonne, als wäre alles wie immer. Doch die Idylle in Hurghada trügt. Ägypten hat die Corona-Krise hart getroffen. Wo sonst Urlauber am Strand dicht bei dicht nebeneinander liegen, herrscht nun gähnende Leere. Alles ist verwaist, die Hotels geschlossen.

„Das öffentliche Leben steht still. Es ist gespenstisch. Kein einziger Tourist ist mehr da. Nur noch die 350.000 Einwohner Hurghadas und unsere Lehrer“, erzählt Uwe Zeng. Der 54-jährige Pädagoge war im Sommer 2018 als Schulleiter an die Deutsche Schule Hurghada gewechselt. In Ägypten gibt es sieben deutsche Schulen, vier in Kairo, zwei in Alexandria und eine in Hurghada, wo 450 Schüler gemeinsam lernen. Die Hälfte der Kinder hat einen deutschen Hintergrund. Meist sind die Eltern vor Ort in der Tourismusbranche angestellt. Die anderen 50 Prozent sind ägyptische Kinder, die ein deutsches Elternteil haben – Migranten also.

„Bei uns wird in Deutsch unterrichtet, in der abschlussbezogenen Klasse dann auch in Englisch. Die Schule beginnt schon im Kindergartenalter und geht bis zur zwölften Klasse“, erklärt der Schulleiter, der zuvor Rektor der Staatlichen Gemeinschaftsschule in Triptis war. Als Kindheitstraum hatte er das Abenteuer Ägypten eingestuft. Derzeit pausiert auch in Hurghada der Schulbetrieb wegen des Corona-Virus.

Am Sonntag könnte in Ägypten der Unterricht weiter gehen

Bis zum Donnerstag sind die Schulen dicht. Am Mittwoch hat sich der aus Weida stammende Uwe Zeng mit seinen Lehrer-Kollegen verabredet, um das weitere Vorgehen zu besprechen. In Ägypten sind Freitag und Sonnabend Wochenende. Am Sonntag könnte es also weitergehen. „Davon gehe ich aber nicht aus. Wahrscheinlich ziehen wir dann die zweiwöchigen Osterferien vor und sehen dann weiter. Schließlich müssen wir auch die Prüfungen der zehnten und zwölften Klassen über die Bühne bringen. Die sind hier bisher noch nicht verschoben“, sagt der Weidaer, der in ständigem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft in Kairo steht, die freilich 700 Kilometer entfernt ist.

Zur Corona-Lage vor Ort erhält er kaum Informationen. „Die ägyptische Regierung sagt, sie hätte alles im Griff. Zumindest in Hurghada scheint das zu stimmen. Es gibt keine Panikkäufe. Die Krankenhäuser arbeiten normal. Abends ab 19 Uhr gibt es eine Ausgangssperre“, verrät der 54-Jährige. Der Corona-Tod eines deutschen Feuerwehrmanns aus Hamburg in Hurghada hatte vor zwei Wochen für Schlagzeilen gesorgt. „Doch der war vorher in Italien im Urlaub, schließend nach Luxor weitergereist und hatte hier Fieber bekommen. Nach einem positiven Corona-Test verstarb er dann“, so der Schulleiter.

Da Ägypten enorm vom Tourismus abhängig ist, ist die Situation insgesamt sehr angespannt. „Von 1000 Angestellten der Hotelketten sind 900 entlassen. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung wie in Deutschland. Das Land steht vor der größten Herausforderung seit der Revolution 2011, vielleicht sogar vor einer noch größeren als damals, weil niemand weiß, wann sich die Lage so normalisiert hat, dass auch die Touristen zurückkehren“, analysiert Uwe Zeng. Das warme trockene Klima verhindert eigentlich eine schnelle Ausbreitung des Virus, das wohl durch viele chinesische Touristen ins Land kam. „Stand heute komme ich im Sommer nach Deutschland zurück. Es war eine tolle Erfahrung. Ich konnte viel bewegen, meine eigenen Vorstellungen umsetzen“, sagt der Weidaer, der in seinem Büro neben der Thüringenfahne auch einen Schal des FC Carl Zeiss Jena und dessen Mannschaftsbild hängen hat. „Ein bisschen Heimat muss sein. Wenn das Corona-Virus etwas Positives hat, dann vielleicht, dass die Jenaer nicht absteigen müssen“, erzählt Uwe Zeng mit einer Portion Galgenhumor.

Der Weidaer kam im August 2018 nach Hurghada

Als der Weidaer im August 2018 nach Hurghada kam, herrschte Aufbruchstimmung. Die Anmeldezahlen waren hoch. Erstmals seit vielen Jahren fuhr man wieder zweizügig in der ersten Klasse. Ende letzten Jahres wurde die Schule zertifiziert. Der deutsche Botschafter in Ägypten, Cyrill Jean Nunn besuchte zu diesem Zweck erstmals in seiner Amtszeit die Deutsche Schule Hurghada. Er überreichte der Schulgemeinschaft die Anerkennungsurkunde als „Exzellente Deutsche Auslandsschule“. Im Frühsommer 2019 hatte sich die Einrichtung bereits einer Bund-Länder-Inspektion unterzogen, bei der Gutachter aus Deutschland angereist waren und die Schule in allen Bereichen prüften. „Auf dieses Zertifikat bin ich sehr stolz. Ebenso darauf, dass wir es geschafft haben, unsere Schule plastiktütenfrei zu bekommen. Das war ein großes Projekt. Ansonsten ist der Ägypter in Sachen Umwelt eher schlampig“, so Uwe Zeng, der auch mit anderen Auslandsschulen gut vernetzt ist und via Mobiltelefon Kontakte ins australische Sydney, nach Genua in Italien, nach Yokohama in Japan und sogar ins Westjordanland unterhält.

Der Fechtsport fehlt Uwe Zeng (Mitte) in Hurghada. Mit Markus Wallberg (r.) und Ralph Zosel gehörte er über viele Jahre zu den Weidaer Stützen im Deutschland-Pokal. Foto: Jens Lohse

Was Uwe Zeng in Nordafrika fehlt, ist natürlich der Fechtsport. 1973 hatte er als Kind damit begonnen, war selbst an der Kinder- und Jugendsportschule. 1989 kam er nach dem Studium als Lehrer nach Weida und baute mit anfänglich drei Floretts eine Schulsportgemeinschaft auf. 1990/91 schloss er sich mit seinen Mitstreitern dem TuS Osterburg 90 Weida an und agierte seitdem auch im Vorstand. „Hier in Ägypten fehlen die technischen Voraussetzungen dafür. Außerdem galt mein Hauptaugenmerk, seit ich hier bin, der Zertifizierung“, so Uwe Zeng, der in Hurghada zumindest eine AG Volleyball ins Leben rief.

Fechtsport gibt es in Weida auch weiter

Viele Informationen über die Heimat holt er sich über die Ostthüringer Zeitung. „Gerade die Berichterstattung über die Corona-Krise finde ich sehr unaufgeregt und nüchtern. Das gefällt mir“, sagt er. In der OTZ hat er auch das traditionelle Weidaer Fechtturnier in Harpersdorf Ende Februar verfolgt. Seinem Nachfolger Heiko Wolf ist er äußerst dankbar, dass er die Sportart in der Osterburgstadt am Leben erhält. Auf die Rückkehr nach Weida freut er sich schon. „Ich gehe aber hier nicht einfach von Bord. Bis zum Ende des Schuljahres sind noch viele Dinge zu entscheiden. Es ist noch viel Zeit. Aber im Juli hoffe ich auf ein Flugzeug in die Heimat. Derzeit ist der Luftraum noch bis zum 31. März gesperrt“, sagt Uwe Zeng mit ein bisschen Heimweh in der Stimme.