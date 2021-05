Ein Buch zum runden Geburtstag des „HdK“ in Gera

Gera. Das Kultur- und Kongresszentrum in Gera wird 40, die Stadt gibt dazu eine Publikation heraus.

Das „Haus der Kultur“, heute Kultur- und Kongresszentrum oder kurz: KuK wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Zu diesem Geburtstag hat die Stadt Gera in Person von Kulturamtsleiterin Claudia Tittel das Buch „HdK. Haus der Kultur Gera“ herausgegeben, das auf 144 Seiten das größte Veranstaltungshaus Ostthüringens würdigt und es in die Stadtentwicklung von Gera, aber auch in die Baugeschichte der DDR einordnet. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

KuK aus Sicht der Stadt ein Glücksfall

„DDR-Architektur verschwindet zunehmend aus den ostdeutschen Städten“, heißt es in der Mitteilung: „Die Gebäude der Nachkriegsmoderne haben in ihrer Wertschätzung, Pflege und Nutzung einen schweren Stand.“ Umso mehr sei es aus Sicht der Stadt ein Glücksfall, dass das KuK in Gera „nicht zuletzt durch seine kontinuierliche Nutzung nahezu intakt ist und damit ein herausragendes Zeugnis der Architektur der Nachkriegsmoderne in der DDR darstellt.“

Das Rückcover des Buchs Foto: Stadt Gera

Dem Autor des Buches, Kunst- und Architekturhistoriker Oliver Sukrow, sei es in seinem Text gelungen, die Idee einer multifunktionalen Architektur einzufangen und dabei die Geschichte des Hauses mit der Stadtentwicklung der ostdeutschen Bezirksstadt Gera zu verbinden. Die Bedeutung des Gebäudes für die Stadt Gera, aber auch innerhalb der spätmodernen Kulturbaugeschichte in der DDR werde für die Leser eindrücklich dargestellt, erklärt Kulturamtsleiterin Claudia Tittel: „Die vorliegende Publikation leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Bau- und Architekturgeschichte der DDR. Die ausgewogene Zusammenstellung von Bild und Text zeigt den Prestigebau in seiner architektonischen Schönheit und schlägt gleichzeitig einen Bogen von der Zeit seiner Entstehung bis in die Gegenwart.“

So finden sich historische Aufnahmen neben zeitgenössischer Architekturfotografie der beiden Fotografen Thomas Müller und Luis Volkmann. Der Band zeige einen bisher nicht veröffentlichten Blick auf das Gebäude, innen wie außen. Die zeitgemäße Gestaltung der Publikation schaffe zudem Bezüge zur Ästhetik des Hauses.

Zum Autor: Oliver Sukrow ist spezialisiert auf die Kunst- und Architekturgeschichte der Nachkriegszeit, insbesondere der DDR. Nach dem Studium an der Universität Greifswald war er 2014 bis 2016 Baden-Württemberg-Stipendiat am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.

2016 promovierte er an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit zur Utopie in der bildenden Kunst und Architektur in der DDR der 1960er-Jahre. Zwischen 2017 und 2020 begleitete er wissenschaftlich die Wiederherstellung des Wandbildes „Der Mensch in Beziehung zu Natur und Technik“ (1982 bis ‘84) von Josep Renau am Moskauer Platz in Erfurt durch die Wüstenrot Stiftung.

„HdK – Haus der Kultur Gera“ erscheint in einer Erstauflage von 1000 Exemplaren im Verlag Sphere Publishers des aus Gera stammenden Verlegers Christoph Liepach („Gera ostmodern“). Es ist ab sofort zum Preis von 39 Euro erhältlich im Buchhandel sowie direkt über den Verlag, Telefon: 0157/52 30 45 42, online unter https://sphere-pub.com. ISBN 978-3-9821327-6-1