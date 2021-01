Ein Wahlvorschlag für Bürgermeisterwahl in Kraftsdorf eingegangen

Kraftsdorf Der Vorschlag wird in der öffentlichen Sitzung am 2. Februar im Wahlausschuss besprochen.

Mit Fristende am vergangenen Freitag, 22. Januar, 18 Uhr ist für die anstehende Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Kraftsdorf ein Wahlvorschlag im Wahlamt der Gemeinde eingegangen. Dieser wird nun durch die Wahlleiterin Katrin Großinger und deren Stellvertreterin Madlen Berndt geprüft. Der Wahlausschuss tagt zur Zulassung des Wahlvorschlages in öffentlicher Sitzung am 2. Februar.

Am 7. März findet in der Einheitsgemeinde Kraftsdorf die Wahl des Bürgermeisters statt. Derzeit im Amt ist Bernd Becker (CDU).