Blick in die Zentrale Leitstelle in Gera (Archivfoto).

Einblicke in die Leitstelle Gera: Per Telefon zum Herzschlag

Gera. Dass mit einem Notruf Leben gerettet werden können, ist bekannt. Dass aber auch telefonisch Menschen wiederbelebt werden können, erfuhren Interessierte zum Jahreswechsel, als die Zentrale Leitstelle in Gera digitale Einblicke in ihre Arbeit gab. Über die sozialen Medien wurden in einer Aktion für die Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle fortlaufend Bilder mit kurzen Situationsberichten einer vergleichsweise ruhigen Silvesternacht veröffentlicht – darunter auch jene Nachricht einer erfolgreichen Reanimation per Telefon.

Raik Friedrich (30), seit 2017 in der Berufsfeuerwehr Gera und dort seit kurzem auch in der Mediengruppe aktiv, zeichnete für die Kurzberichte während der Silvesterschicht verantwortlich. Die Aktion hatte nicht in erster Linie mit der Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches um den Saale-Orla-Kreis zu tun, sagt er. „Das wollten wir vorher schon mal machen“, erzählt er auf Nachfrage: „Es gibt viele Interessierte, die gerne mal einen Blick in die Leitstelle werfen würden.“ Zum Jahreswechsel sei mehr Personal im Einsatz, durch die Corona-Auflagen und deren weitgehende Einhaltung bot die Nacht die erhofften Freiräume, die Interessierten auf dem Laufenden zu halten.

Eben auch, noch vor Mitternacht, über die fernmündliche Wiederbelebung durch einen seiner Kollegen. Dass die Anruferin aus dem Landkreis Greiz bei einem Notfallsanitäter landete, war Zufall. „Prinzipiell ist jeder in der Leitstelle darauf vorbereitet“, erklärt Friedrich, laut dem das Ganze nicht so selten ist, wie es klingt. Grundsätzlich sei das nichts anderes, als das, was ein Ersthelfer vor Ort mache. Die Experten am anderen Ende des Telefons können aber bei Bedarf systematisch die einzelnen Schritte in Erinnerung rufen, zu Atemkontrolle oder stabiler Seitenlage, zu Herzdruckmassage oder Beatmung. „Durch unsere neue Telefonanalage können wir dazu nun sogar einen Rhythmus für die Herzdruckmassage einspielen“, sagt Raik Friedrich.

Wichtig sei der Notruf, die Wiederbelebung selbst müsse sich der Anrufer auch zutrauen. Dann aber, sagt Friedrich, könnte durch diese Anleitung am Telefon wichtige Zeit gewonnen werden, bis der Rettungsdienst vor Ort eintrifft. Die Koordination dessen übernehme in einem solchen Fall parallel immer ein zweiter Kollege. Im konkreten Fall habe man die Rückmeldung erhalten, dass der Patient dank seiner Frau „mit einem eigenem Rhythmus und eigener Atmung“ ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Insgesamt schätzt Raik Friedrich die Resonanz auf die Social-Media-Aktion als gut ein, das Interesse sei da gewesen und man habe viele Nachrichten erhalten und Fragen beantworten können.