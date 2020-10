Durch einen Mauerdurchbruch gelangten Unbekannte in eine Werkstatt in Gera (Symbolbild).

Gera. Unbekannte haben in Gera eine Mauer durchbrochen und gelangten so in eine Werkstatt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in Werkstatt in Gera: Diebe durchbrechen Mauer

Um in eine Werkstatt in der Ruckdeschelstraße in Gera einzubrechen, haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Mauer durchbrochen.

Die Täter entwendeten laut Polizeiangaben aus den Arbeitsräumen Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Zeugen, die ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt haben, können sich im Inspektionsdienst Gera oder telefonisch unter der Rufnummer 0365/ 829-0 melden.

