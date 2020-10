„Einmummeln“ für einmaliges Konzert im Geraer Stadion

Gera. Der Förderverein des Gymnasiums organisiert mit „Einmummeln“ ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert am 17. Dezember.

Exakt zwei Monate sind es noch bis zum Weihnachtskonzert im Stadion der Freundschaft, welches der Vorstand des Fördervereins des Gymnasiums Rutheneum initiiert und organisiert. Am 17. Dezember ab 18.30 Uhr werden der Konzert- und der Mädchenchor des Rutheneums die Geraer auf das Fest einstimmen. Als Solist konnte Clemens Tiburtius, einer der besten Jazzsänger Deutschlands und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, gewonnen werden. Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller moderiert den rund zweistündigen Abend. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Chorleiter Christian K. Frank.