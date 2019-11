Gera. Die Verwaltung kommt zu den Einwohnern. Am Donnerstag steht Liebschwitz im Mittelpunkt beim Treff in der Turnhalle.

Einwohnerversammlung in Gera-Liebschwitz

Am Donnerstag, dem 14. November, um 19 Uhr, beginnt die diesjährige Einwohnerversammlung im Ortsteil Liebschwitz. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera. Eingeladen sind alle Einwohner von Liebschwitz sowie interessierte Bürger. Die Stadtverwaltung steht an diesem Abend Rede und Antwort zu aktuellen Themen in der Stadt Gera und im Ortsteil. Die Veranstaltung findet in der Turnhalle am Sportplatz in Liebschwitz, Zwickauer Straße 7, 07551 Gera, statt.