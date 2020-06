Tom Poller erlernt bei Electronicon Gera den Beruf des Maschinen- und Anlagenführers. Die Prüfung der Kondensatoren am Wickelprüfautomat gehört zu seiner Ausbildung. Er ist einer der Anwärter für den „Azubi des Monats“ Mai. Unsere Redaktion hatte ihn vorgestellt. Am 25. Juni wird veröffentlicht, wen die Leser als ihren Favorit wählten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Electronicon Gera fördert junge Leute und gewinnt Mitarbeiter

Die Electronicon Kondensatoren GmbH wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen als Top-Ausbildungsunternehmen der Stadt Gera 2020 ausgezeichnet. Matthias Säckl, IHK-Leiter Aus- und Weiterbildung, hob besonders die umfassende Betreuung und individuelle Förderung der Auszubildenden im Unternehmen hervor, informiert die IHK in einer Pressemitteilung.

Auszubildende hätten bei Electronicon nach der Lehre gute Übernahme- und Entwicklungschancen. Darüber hinaus investiere das Unternehmen regelmäßig in die Weiterbildung von neun Ausbildern, drei Ausbildungsbetreuern und arbeite im IHK-Prüfungsausschuss mit.

Zehn unterschiedliche Berufe werden ausgebildet

„Wir bilden grundsätzlich für unseren eigenen Fachkräftebedarf aus“, bekräftigt Personalreferentin Ute Rauschenbach. Ausbildung sei für Electronicon eine wichtige Investition in die Zukunft. Die Firma biete Ausbildungsplätze in insgesamt zehn Berufen an und habe in den letzten Jahren ihr Ausbildungsmarketing für die kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufe deutlich ausgebaut.

Azubis werben bei Ausbildungsmessen im Umkreis von 60 Kilometern

Wichtigste Verbündete bei der Suche nach Bewerbern seien für das Unternehmen die eigenen Azubis. „Sie sind bei Ausbildungsmessen oder bei Berufsinfotagen in Schulen im Umkreis von 60 Kilometern mit vor Ort. Dort können sie quasi aus erster Hand von ihrer Ausbildung erzählen, was Spaß macht und wie sie in der Firma und bei den Kollegen aufgenommen wurden. Aber auch, welche Voraussetzungen wichtig sind, um Erfolg zu haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Schüler zu wenig über die Ausbildungsberufe wissen“, wird Ute Rauschenbach zitiert.

Schulpartnerschaften existieren bis hin nach Seelingstädt

Um diese Informationslücken zu schließen, bietet das Unternehmen individuelle Praktika zur Berufsorientierung oder Schnuppertage nach Schülerwünschen an. Diese werden auch für die Lehrer der zahlreichen Schulpartnerschaften sowie der Berufsschulen konzipiert. Als Praxispartner des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) in Gera und Kooperationspartner des Berufsförderungswerkes (BFW) Seelingstädt möchte das Unternehmen auch Jugendlichen mit Lernschwächen oder Behinderungen den Weg in eine Ausbildung ebnen. „Wer echtes Interesse zeigt, kann mit Unterstützung der Firma rechnen, wenn es um die Berufsvorbereitung geht oder es dann während der Ausbildung in der Berufsschule klemmt“, sagt Ute Rauschenbach. Rückenwind gebe es aber auch für die, die mehr erreichen wollen. „Wer nach der Ausbildung beispielsweise studieren will, muss dafür das Unternehmen nicht verlassen. Viele unserer ehemaligen Azubis arbeiten heute bei uns als Meister, Techniker oder Ausbilder“, berichtet die Personalreferentin.