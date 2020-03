Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elfriede Knothe ist die älteste Einwohnerin Geras

Freitag, der 13. – für die Geraerin Elfriede Knothe bedeutete er ein Glückstag. Die Seniorin feierte ihren 107. Geburtstag. Sie ist damit die älteste Einwohnerin der Stadt. „Bei ihrem hohen Alter ist nicht jeder Tag wie der andere, aber an ihrem Ehrentag war sie recht fit“, erzählte Annegret Herbrich im Gespräch mit der Redaktion. Die Enkelin überraschte gemeinsam mit ihrer Schwester Manuela Mühlig und dem neunjährigen Urenkel Erik die Großmutter am Freitag. Weitere Familienangehörige – insgesamt hat Elfriede Knothe drei Enkelinnen und einen Enkel – haben sich für Samstag angesagt. Glückwünsche und ein Strauß Blumen kamen ebenfalls von der Stadt und Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

Bis zu ihrem 100. Geburtstag lebte die Seniorin, unterstützt von ihrer Familie, noch in ihrer eigenen Wohnung. Nun wird sie im Pflegeheim „Pflege mit Herz“ betreut. Elfriede Knothe hatte den Beruf der Schneiderin erlernt. Gemeinsam mit Ehemann Walter war sie jedoch viele Jahre in der Gastronomie tätig, so im Schwarzen Bär und in der Volkskunst Zwötzen. Zusammen hatte das Paar auch ein Betriebsferienheim in Cursdorf bei Neuhaus geleitet.

„Für uns Enkel war sie immer da und eine gute Oma. Wir fuhren in den Ferien häufig zu den Großeltern ins Ferienheim“, erinnert sich Annegret Herbrich.

Zur Zeit leben 25 Einwohner in Gera, die 100 Jahre und älter sind, zwei Männer und 23 Frauen.