Das Heizwerk Gera Süd am Elsterdamm (Foto) und das Heizkraftwerk Nord in Tinz werden ab Montag abgerissen.

Gera. Nachgehakt: Das Heizwerk Süd und das Heizkraftwerk Nord in Gera wurden 1996 eingeweiht und 2019 stillgelegt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieversorgung Gera reißt ab Montag zwei Kraftwerke ab

Ab Montag sollen die Abrissarbeiten an zwei ausgedienten Kraftwerken der Energieversorgung Gera GmbH (EGG) beginnen. Parallel sollen das Heizkraftwerk Gera-Nord an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg und das Heizwerk Gera-Süd am Elsterdamm bis Ende 2020 zurückgebaut werden. Beide Anlagen wurden im Jahr 2019 stillgelegt.

Nach unserem ersten Bericht zu den geplanten Arbeiten kam die Frage nach dem Alter der Kraftwerke auf. Beide Anlagen seien 1996 eingeweiht worden, heißt es dazu von der EGG auf Nachfrage. Ob es üblich sei, dass Kraftwerke nach einer solchen Zeit ausgedient haben, das könne laut EGG so pauschal nicht beantwortet werden. „Es kommt auf den Zustand der technischen Anlagen, die allgemeine Technologie-Entwicklung und viele verschiedene Rahmenbedingungen an“, heißt es. Im konkreten Fall galt es zu entscheiden, „ob umfangreiche Investitionen in nicht mehr zeitgemäße, technisch verschlissene Anlagen vorgenommen werden, oder man sich für den Neubau von Kraftwerken entscheidet, die eine effizientere Technologie nutzen, flexibler einsetzbar sind und mit denen die Anforderungen der Energiewende umgesetzt werden können.“ Die neuen Kraftwerke würden jährlich 50.000 Tonnen CO 2 einsparen, erklärt die EGG, der Umbau des Fernwärmenetzes führe zu einer Halbierung der Netzverluste und damit zu einer Erhöhung der Effizienz des gesamten Fernwärmesystems. Aus den alten Anlagen hätten zumindest verschiedene technische Komponenten und Aggregate weiterverwertet werden können. Über die Nachnutzung der Grundstücke wurde zuletzt noch verhandelt. Zu den Kosten des Rückbaus macht die EGG keine Angaben.