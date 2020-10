Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) schließt ab Freitag, 30. Oktober, bis auf Weiteres ihr Kundenzentrum in der De-Smit-Straße 18 in Gera, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Maßnahme erfolgt aufgrund der erneuten Überschreitung des Inzidenzwertes von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in Gera.

Der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus hat höchste Priorität. Der EGG-Kundenservice ist weiterhin per Telefon unter 0365 856-1177 und per E-Mail unter service@egg-gera.de zu den Servicezeiten erreichbar. Außerdem bleibt der Kassenautomat der EGG im Eingangsbereich der De-Smit-Straße 18 geöffnet. Dieser kann weiterhin für Einzahlungen genutzt werden. Die EGG weist zudem auf die Möglichkeiten des Online-Portals unter www.egg-gera.de/onlineportal hin. Nach Registrierung können dort viele Angelegenheiten rund um den Strom- und Gasvertrag ganz bequem sicher und direkt selbst erledigt werden. Auch die Zählerstände können einfach und schnell online auf der Internetseite der Energieversorgung Gera (www.egg-gera.de) erfasst werden. Dort befindet sich eine Eingabemaske zur Zählerstandsmeldung. Die Datenübermittlung erfolgt sofort. Die EGG wird auf ihrer Website informieren, wenn das Kundenzentrum wieder geöffnet wird und bittet ihre Kunden um Verständnis für das Vorgehen.