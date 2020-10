Die EGG beseitigt am Geraer Stadtgraben eine Störung der Gasversorgungsleitung

Energieversorgung Geraer behebt Störung am Stadtgraben

Clara-Zetkin-Straße, Altenburger Straße und nun noch der Geraer Stadtgraben – es herrscht einiges Baugeschehen auf den Straßen in der Geraer Innenstadt. Zum Glück ohne Vollsperrung, dafür aber recht unvermittelt tauchte jene Baustelle an Stadtgraben im Bereich der Einmündung Greizer Straße/Bushaltestelle auf, inklusive Ampelregelung, die zeitweise für einigen Rückstau sorgt.

Bei der Baustelle, die voraussichtlich Ende des Monats abgeschlossen sind, handelt es sich um eine Störungsbeseitigung an einer Gasleitung, wie die Rückfrage bei der Energieversorgung Gera (EGG) ergab. Die EGG beseitige im Auftrag des örtlichen Netzbetreibers GeraNetz GmbH in diesem Bereich die Störung an der Gasversorgungsleitung Stadtgraben.

Erst im Zuge der „Störungsaufgrabung“, so heißt es, könne entschieden werden, ob das Baufeld noch erweitert werden muss. Die Arbeiten müssten unter halbseitiger Sperrung des Stadtgrabens in diesem Bereich und Ampelregelung erfolgen. Das beauftragte Unternehmen WEA Wärme- und Energieanlagenbau GmbH aus Erfurt sei angewiesen, größte Umsicht walten zu lassen. Dennoch könne es im Baubereich zu weiteren Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer sowie zu Lärmbelästigungen und Verunreinigungen der Straße kommen, wofür die EGG um Verständnis bittet.