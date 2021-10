Erfolgreiche „Sommer-Lese-Sause“ der Kinderbücherei in Gera

Gera. Gewinner werden in den nächsten Tagen von der Bibliothek benachrichtigt

Die diesjährige Sommer-Leseaktion für Kinder in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera ist beendet.

Nach neun Wochen Lesespaß freuten sich die Mitarbeiterinnen der Kinderbücherei über zahlreiche abgegebene Bewertungsbögen. Vom 26. Juli bis 24. September 2021 konnten junge Leseratten ab der ersten Klasse bei der „Sommer-Lese-Sause“ mitmachen.

Die Teilnehmenden erhielten ein Leseheft, in dem Bücherwurmaufkleber für sechs gelesene Bücher gesammelt werden konnten. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, das Gelesene zu bewerten. Dabei schnitten 93 gelesene Bücher mit „super cool“ ab. 24 Bücher entsprachen nicht den Erwartungen. Vier Bücher fielen bei den jungen Lesern sogar durch und wurden mit „voll lahm“ oder „total ätzend“ bewertet.

Detektivgeschichten warendie Renner

Die Themen der gelesenen Bücher waren unterschiedlich. Neben elf Sachbüchern wurden vor allem Detektivgeschichten gelesen. Auch Fantasy-Bücher zählten zu den Favoriten der Kinder. Erstaunt waren die Mitarbeiterinnen der Kinderbibliothek darüber, dass Bücher zu ernsten Themen wie Krebserkrankung, Tod der Eltern oder Erwachsenwerden in schwierigen Verhältnissen ebenso gelesen wurden. „Schließlich landeten zwar nur 28 befüllte Lesehefte in der Verlosung. Die Zahl der Teilnehmenden war aber gewiss höher. Nicht alle geben ihre Hefte zurück und mancher hat vielleicht auch nicht geschafft, sechs Bücher zu lesen“, so das Resümee von Anke Kerst, Mitarbeiterin der Kinderbibliothek. Sie sehe in der alljährlichen Sommer-Leseaktion eine Chance, Kinder für das selbstständige Lesen zu begeistern und zu erfahren, welche Themen und Titel derzeit besonders gefragt sind. Die 14 ausgelosten Gewinnerinnen und Gewinner werden von der Bibliothek benachrichtigt. Den Gewinn, einen Büchergutschein im Wert von 15 Euro, können sie dann beim nächsten Bibliotheksbesuch in Empfang nehmen.