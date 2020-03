Gera. Trotz der Corona-Pandemie sollen die Ermittlungen zeitnah abgeschlossen werden. 15-jähriger Hauptverdächtiger weiter in Untersuchungshaft.

Ermittlungen zu Messerangriff in Gera laufen noch: Staatsanwalt widerspricht Gerüchten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ermittlungen zu Messerangriff in Gera laufen noch: Staatsanwalt widerspricht Gerüchten

Nach dem Messerangriff im Februar in der Leipziger Straße in Gera, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden, dauern die Ermittlungen an. Wie Sven Schroth, Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, erklärt, sei trotz der derzeitigen Umstände rund um die Corona-Pandemie ein zeitnaher Ermittlungsabschluss beabsichtigt.

Der 15-jährige Hauptverdächtige, der in der Tatnacht zu einem alkoholisierten, afghanisch-syrischen Trio gehört haben soll, das laut Polizeibericht den nächtlichen Streit mit den beiden späteren Opfern provoziert haben soll, sitzt laut Staatsanwaltschaft nach wie vor in Untersuchungshaft. Messerangriff in Gera: Fake News mit Polizeifotos? Nach Messerangriff in Gera: 15-Jähriger muss in U-Haft Gerüchte, wonach er in der JVA in einen größeren Tumult involviert gewesen sei, verweist Schroth „ins Reich der Fabeln“, wie er sagt: „Ein mir bekannter Vorfall ereignete sich in der Haftanstalt, bevor der Beschuldigte dorthin verbracht wurde.“ Weitere Vorfälle seien ihm nicht bekannt. Was interne Untersuchungen bei der Polizei um eine mutmaßliche Weitergabe von Ermittlungsfotos anbelangt, die später im Internet auch unter Falschnachrichten kursierten, so laufen auch hier die Ermittlungen, so Schroth: „Ein konkreter Täter konnte bislang noch nicht ermittelt werden.“