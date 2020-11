Erneut Fahrräder aus Kellern in Gera gestohlen – Polizei macht Wohnungsdurchsuchungen

Gera. Auch an diesem Wochenende wurden in der Stadt Gera mehrere Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäusern verübt.

Wie die Polizei Gera am Sonntag mitteilt, gab es in den vergangenen Wochen regelmäßig Kellereinbrüche im Stadtgebiet. So auch an diesem Wochenende, als sich die Täter das Zentrum und die Stadtteile Debschwitz sowie Lusan für ihre Beutezüge rausgesucht haben.

Die noch unbekannten Täter drangen meist durch das Aufhebeln der Eingangstüren in den Innenbereich, nahmen aber auch unverschlossene Haustüren dankend an. In den Kellern der Häuser knackten sie dann unbeobachtet die Bügel der Vorhängeschlösser.

Polizei stellt mehrere gestohlene Fahrräder sicher

Gestohlen wurden wie jedes Mal vor allem Fahrräder, Fahrradteile sowie Fahrradwerkzeug. Die Polizei reagiert mit verstärkten Kontrollen auf diese Einbruchsserien und stellte am Wochenende, bei zahlreichen Überprüfungen von nachtaktiven Radfahrern, mehrere Fahrräder sicher, die entweder als Gestohlen gemeldet wurden oder die aktuellen Besitzverhältnisse vorerst unklar waren. Durch diese Kontrollen konnte die Polizei auch wieder Fahrräder sicherstellen, welche erst vor kurzem als Gestohlen gemeldet worden waren.

Bei diejenigen, welche bei den Kontrollen nicht nachweisen konnten, Eigentümer der von ihnen benutzen Räder zu sein, folgten im Anschluss Wohnungsdurchsuchungen. Dabei entdeckten die Polizisten teilweise weiteres Diebesgut. So wurden bei einem 21-Jährigen aus Debschwitz gestohlen gemeldete Fahrradteile entdeckt, aber auch Waffen und andere illegale Gegenstände.

Polizei-Hinweise für mehr Sicherheit

Da die Diebstahlserie anhält, bietet die Polizei folgende Sicherheitshinweise: