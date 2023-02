Die Polizei war am 20. Februar bei Demos im Einsatz.

Erneut zwei Demos in Gera

Gera. Kundgebungen auch in anderen Städten.

Erneut wurde am Montagabend in der Region demonstriert. In Gera hat es zwei Versammlungen gegeben, laut Polizei eine mit 650 und die zweite mit 45 Teilnehmern.

Bei der Kundgebung in Zeulenroda-Triebes zählte die Polizei 300 Demonstranten, in Altenburg 630 und in Schmölln 85.

Die Gründe für die Teilnehmer, auf die Straße zu gehen, sind vielfältig, reichen vom Ärger über sprunghaft gestiegene Preise bis zur Unzufriedenheit mit der Politik.