Erste Impfung in Bad Köstritzer Pflegeheim

Während im Pflegeheim „Pflege mit Herz“ in Bad Köstritz schon das erste Mal geimpft wurde und die zweite Impfung für den 2. Februar geplant ist, versucht die Heimleitung des Azurit Seniorenzentrums Bad Köstritz derzeit eher vergeblich einen Impftermin zu bekommen.

Azurit-Heimleiterin Birgit Penzel erklärt, dass sie bereits einige Versuche unternommen habe, um die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zu kontaktieren beziehungsweise das mobile Impfteam. Während sie vom Impfteam gar keine Antwort bekomme, bittet die KV um Geduld. Im Azurit Seniorenzentrum leben derzeit 170 Bewohner. Penzel ist froh, dass man derzeit corona-frei sei.

Im Pflegeheim „Pflege mit Herz“ seien derzeit auch keine Corona-Fälle registriert, so Leiterin Annette Walter. Fast alle der derzeit 83 Bewohner seien bereits zum ersten Mal geimpft. „Wir hatten eine ganz große Impfbereitschaft unter unseren Bewohnern. Eigentlich alle. Drei wurden aus medizinischen Gründen nicht geimpft“, freut sich Walter. Beim Personal sei die Bereitschaft nicht so hoch gewesen. Etwa jeder zweite Mitarbeiter habe sich nur impfen lassen. Unter ihnen auch die Leiterin, die sich eine höhere Quote gewünscht hätte. Walter lobt die KV: „die haben das echt gut organisiert. Die Vorbereitung war ein riesiger Aufwand und Kraftakt.“ Viel Papier und unzählige Gespräche habe es gebraucht.

Zwei Einrichtungen in Ronneburg noch ohne Termin

Im Ronneburger Senowa Seniorenresidenz gibt es auch noch keinen Impftermin. 75 Menschen leben in der Einrichtung, so Heimleiterin Ivonne Köllner. Derzeit sei man in Gesprächen mit den Angehörigen.

Im Wohnhaus Ronneburg, in dem 24 Bewohner leben, müsse man noch warten auf das Impfen. „Wir sind ein Haus der Eingliederungshilfe, wir sind erst nach den Alten- und Pflegeheimen dran“, erklärt Leiterin Anja Zschirpe. In der Einrichtung, die im Dezember schwer durch das Coronavirus gebeutelt war, sei es derzeit ruhig und es sei etwas Entspannung eingekehrt.