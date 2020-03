Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Es gibt ausreichend Reserven“ – Frischwasser-Versorgung in Gera und Umgebung ist gesichert

„Die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist sichergestellt“, vermeldet der Zweckverband Wasser und Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) am Montag in Bezug auf die sich verschärfenden Maßnahmen gegen das Coronavirus. „Der geringfügige Mehrverbrauch an Trinkwasser durch verstärktes Händewaschen ist unerheblich“, heißt es weiter in der Infomail an unsere Redaktion.

Ein innerbetrieblicher Krisenstab wurde berufen, um die Ver- und Entsorgung der Menschen mit Trink- und Abwasser in Gera und Umgebung auch bei weiteren Maßnahmen jederzeit aufrecht zu erhalten.

Da auch das ZVME sein Kundendienstzentrum schließen wird, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nunmehr telefonisch (0365-487 800), über E-Mail (info@zvme.de), Fax (0365-4870 814) und auch über den Postweg zu erreichen.

Zudem sind die Wasserzählerablesungen bis auf Weiteres eingestellt worden. Diese erfolgen nur noch über Selbstablesung mithilfe eines Ablese-Zettels. Der Austausch von Wasserzählern wurde ebenso bis auf Weiteres verschoben. Termine mit Kundenkontakt werden auf ein „unbedingt notwendiges Maß“ reduziert.