Extremer Schneefall in Gera: Die Lage am Montagnachmittag

Das Extremwetter hat Gera und Umgebung fest im Griff. Massiver Schneefall und extreme Kälte in der Nacht auf Montag brachte den Straßenverkehr und das Leben in der Stadt weitgehend zum Erliegen, teilte die Stadt mit.

Neun Räumfahrzeuge seit 1 Uhr pausenlos im Einsatz

Seit 1 Uhr nachts sind die Räumdienste des Bauhofs Gera mit der TSI und den Geraer Umweltdiensten mit aktuell 9 Fahrzeugen ohne Unterbrechung im Einsatz. Bis zu drei weitere Fahrzeuge sollen im Laufe des Tages noch dazukommen. Grundsätzlich erfolgt die Beräumung der Straßen laut Stadt entsprechend der Priorisierung in A-, B- und C-Strecken. Danach werden vorrangig die Räumstrecken der Kategorien A und B freigehalten. Dazu gehören Bundes- und Hauptstraßen, die Krankenhaus- und Feuerwehrzufahrten, die Nord-Süd sowie Ost-West-Durchfahrten durch das Stadtgebiet, die Ortsverbindungsstraßen und Busstrecken. Sie konnten bereits geräumt werden. Derzeit werden diese Straßen gesalzen.

Die Fahrbahnen der Kategorie C werden am Nachmittag beräumt, vorzugsweise dort, wo Bürger melden, dass es dringend ist. Der Winterdienst der Stadt Gera bleibt bis auf weiteres im Dauereinsatz. „Wir tun alles dafür, dass die Straßen und Plätze der Stadt so schnell es geht beräumt und gestreut werden. Die aktuelle Lage wird darüber hinaus von unserem Krisenstab zentral beobachtet, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können, etwa mit Blick auf die Befreiung zahlreicher LKWs heute Morgen auf der A 4", erklärte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), der allen Helfern dankte.

Die Schulen in Gera bleiben auch am Dienstag geschlossen. Präsenzunterricht oder Notbetreuung sind damit nicht möglich

Dächer an Schulen und Turnhallen überwacht

Die „Elstertal“ – Infraprojekt GmbH überwacht aktuell alle Sporthallendächer von Schulen und öffentlichen Gebäuden, etwa von der Panndorfhalle, dem Hofwiesenbad und dem Stadion der Freundschaft. Im Durchschnitt beträgt die Schneehöhe auf den Dächern im Augenblick rund 30 Zentimeter. Da es sich um leichten Pulverschnee handelt, müssen die Dächer aktuell nicht beräumt und die Gebäude vorerst nicht gesperrt werden. Die Situation werde regelmäßig neu bewertet.

Starke Einschränkungen im Nahverkehr: Busverkehr eingestellt

Zu starken Einschränkungen infolge der Wetterlage kommt es auch am Montagnachmittag im öffentlichen Nahverkehr. So ist laut Stadt der Busverkehr im Stadtgebiet Gera aktuell komplett eingestellt. Die Straßenbahnlinien 1 bis 3 fahren unregelmäßig außerhalb des Fahrplans. Neben den Schneemassen bereiten vor allem zugefrorene Weichen und querstehende PKW Probleme. Sobald sich die Wetterlage entspannt und es die Streckenverhältnisse zulassen, wird der Betrieb wieder aufgenommen.

MDR-Meldung ist falsch: Impfstelle weiter geöffnet

Entgegen der Meldung des Mitteldeutschen Rundfunks hat die Geraer Impfstelle in der Johannes-R.-Becher Straße weiterhin geöffnet. Impftermine können also wahrgenommen werden, wenngleich es aufgrund der Wetterlage zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann.

Geraer Impfstelle I ist trotz Schneechaos einsatzbereit

Gera bekommt eines der vier großen Impfzentren

Nach dem Schnee kommt die Kälte

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Dienstag und Mittwoch für Thüringen nur noch gelegentlichen, leichten Schneefall. Gebietsweise besteht jedoch zunächst noch die Gefahr von Schneeverwehungen. Hinzu kommt Dauerfrost mit Werten am Dienstag zwischen -6 bis -10 Grad, am Mittwoch zwischen -10 und -16 Grad. Es ist daher mit Glätte auf Gehwegen und Straßen zu rechnen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Winterdienst der Stadt Gera:

www.gera.de/winterdienst

Servicetelefon: 0365 – 437 14 29

Öffentlicher Nahverkehr

Servicetelefon der GVB: 0365 – 73 90 111

Winterdienstpflichten von Anliegern:

Die Stadt weist darauf hin: Eigentümer und Besitzer von bebauten und unbebauten Grundstücken in "geschlossener Ortslage", die durch öffentliche Straßen erschlossen werden, haben eine Streu- und Räumpflicht. Diese gilt nicht nur für öffentliche Gehwege, sondern auch für die im Gehwegbereich befindlichen Treppenanlagen und Durchgänge sowie für Gehwege an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse einschließlich der Zuwege. Ist nur auf einer Straßenseite ein Gehweg vorhanden, so hat der Grundstückseigentümer, vor dessen Grundstück der Gehweg liegt, diesen zu räumen und zu streuen. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang zu räumen.

