Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Polizeibeamte in Gera unterwegs

Am Mittwoch, gegen 16 Uhr sprach ein unbekannter Mann in Lusan, Schleizer Straße, eine 87- jährige Frau vor der Haustür an. Der Unbekannte gab sich hier als vermeintlicher Polizeibeamter aus. Nachdem er der Frau erklärte, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei und er nun nach vorhandenem Bargeld schauen müsse, nahm die ältere Dame den Unbekannten mit in die Wohnung.

Hier zeigte sie ihm Bargeld und der Mann nutzte einen unaufmerksamen Moment zum Stehlen des Geldes. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, circa 1.80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, dunkler Hose und dunkler Mütze. Sein Aussehen sei südländisch und er habe gebrochen deutsch gesprochen, teilt die Polizei mit.

Gegen 17.10 Uhr wurde eine 67-Jährige in der Kretzschmerstraße ebenfalls von einem falschen Polizeibeamten angesprochen. Auch dieser Mann schaffte es die Frau zu überzeugen, mit in die Wohnung gehen zu können. Allerdings ließ die Frau den Mann nicht aus den Augen und somit verließ er die Wohnung ohne Beutegut. Hier wird der Täter folgendermaßen beschrieben: circa 1.75 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare und gepflegte Erscheinung.

Ob die Sachverhalte im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug im Namen der Polizei: Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Weitere Polizeimeldungen aus Ostthüringen