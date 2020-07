Falsche Polizisten haben in Gera eine Rentnerin bestohlen. (Symbolbild)

Gera. In Gera wurde eine 85-Jährige von zwei Männern bestohlen, die sich als Polizisten ausgaben. Außerdem wurde ein Mann geschlagen und ausgeraubt.

Falsche Polizisten bestehlen in Gera Rentnerin - Mann geschlagen und ausgeraubt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Polizisten bestehlen in Gera Rentnerin - Mann geschlagen und ausgeraubt

Falsche Polizisten bestehlen in Gera Rentnerin

In Gera haben zwei bisher Unbekannte eine Rentnerin bestohlen. Laut Polizei haben sich die beiden Männer im Alter von circa 50 Jahren und circa 180 cm Größe am Donnerstag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 85-Jährigen in der Lobensteiner Straße verschafft.

Die beiden hätten sich als Polizisten ausgegeben und zeigten der Frau eine scheinbar polizeiähnliche Dienstmarke. Erst als die beiden Männer die Wohnung mit dem Hinweis, dass später Kollegen der Spurensicherung kommen, verlassen hatten, stellte die Rentnerin fest, dass ihr Schmuck und Bargeld fehlten.

Von Unbekannten geschlagen und ausgeraubt

Am Donnerstag gegen 21 Uhr war ein 29-jähriger Mann in der Geraer Wiesestraße unterwegs. Dort wurde er von zwei unbekannten Männern verfolgt, welche ihn später ins Gesicht schlugen. Außerdem verlangten sie von dem 29 Jährigen seinen Rucksack, das Handys, seine der Armbanduhr und weitere Dinge. Als der Mann dem nachkam, verließen die beiden Unbekannten den Ort in Richtung Gera-Lusan.

Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln,

einer circa 30-40 Jahre alt und

der zweite circa 25-35 Jahre alt mit lila-grauen Haaren.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt der Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 entgegen.