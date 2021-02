Gera-Trebnitz. Für einstiges„Blütenhaus“ in Gera-Trebnitz gibt es einen neuen Betreiber: Pflanzen Richter

.Seit Wochen wird im ehemaligen „Blütenhaus“ am Globus-Markt in Gera-Trebnitz gehämmert, geschraubt und eingerichtet. Pflanzen Richter, ein Familienbetrieb aus Nordrhein-Westfalen, hat sich als Interessent gefunden. Nach umfangreichen Umbauarbeiten soll an diesem Standort wieder ein Pflanzencenter eröffnen.