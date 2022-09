An der Begegnungsstätte "Eichenhof" in Gera-Lusan wird die Erntekrone befestigt.

Farbenfroher Erntedank in Lusan

Gera-Lusan. Erntekrone schmückt Jahreszeitenbrunnen an der Caritas-Begegnungsstätte „Eichenhof“

Seit dieser Woche präsentiert sich der Jahreszeitenbrunnen am Begegnungszentrum „Eichenhof“ der Caritas in Gera-Lusan farbenfroh in seiner Herbstbepflanzung.

„Bereits zum wiederholten Male wurde dieses Projekt durch finanzielle Mittel aus dem Aktionsfonds Lusan ermöglicht“, erläutert Catrin Ripka vom Caritasverband für Ostthüringen. Zwei Bewohnerinnen des größten Geraer Stadtteils haben seit dem Frühjahr die Pflege der Bepflanzung übernommen, so dass auch in den trockenen Sommermonaten in diesem Jahr der Jahreszeitenbrunnen und die zugehörigen Anlagen die Passanten erfreuen konnten.

Zwei Lusanerinnen pflegendie Anlage

In diesem Jahr schmückt zusätzlich eine Erntekrone den Jahreszeitenbrunnen. „Diese soll daran erinnern, dass die Dankbarkeit für alle lebensnotwendigen Dinge, die uns auch in diesem Jahr geschenkt wurden, nicht zu kurz kommen sollte“, erläutert die Mitarbeiterin des Caritasverbandes.

Unterstützt wurden die beiden Frauen aus dem Stadtteil, die sich das Jahr über liebevoll um die Brunnenpflege gekümmert haben, vom Hausmeister der TAG Wohnen als einem der Großvermieter in Gera-Lusan.