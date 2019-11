Johanna, Lisa, Natalie, Julia und nochmal Julia (v.re.) wurden am Montag mit einer prall gefüllten Ersti-Tüte an der Dualen Hochschule begrüßt.

Feierliche Immatrikulation im Theater Gera

Zum Wintersemester 2019/20 haben am Montag (25.11.2019) 350 Studierende am Campus Gera der Dualen Hochschule Gera Eisenach ihr duales Studium in den Bereichen Informatik, Elektrotechnik, Betriebswirtschaft oder Sozialpädagogik aufgenommen. Seit Anfang Oktober haben sie bereits ihre Partnerfirmen kennengelernt. Johanna, Lisa, Natalie, Julia und nochmal Julia (v.re.) wurden ebenso wie die anderen Studienanfänger mit einer prall gefüllten Ersti-Tüte begrüßt. Insgesamt studieren derzeit an der DHGE 1440 Frauen und Männer, davon 900 am Campus Gera.