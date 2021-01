Fensterscheiben beschädigt - Ohne Führerschein unterwegs

Gera. Das meldet die Polizei am Montag aus Gera.

Unbekannte haben im Zeitraum vom Freitag zum Samstag die Fensterscheibe einer Wohnung in der Maler-Fischer-Straße in Gera sowie der Otto-Oettel-Straße beschädigt. Das meldet die Polizei am Montag.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365/ 8290 entgegen.

Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei hat am Sonntag gegen 7.20 Uhr den Fahrer eines Daimler-Chryslers in der Geraer Straße der Völkerfreundschaft kontrolliert. Der 36-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

